Un liberado en el caso del niño quemado con nafta por su papá

13/09/2019 - 01:10 Policiales

La jueza de Género, Norma Morán, excarceló a un individuo apodado “Chileno” Vivanco, apresado el 29 de mayo, sindicado de encubrir y ayudar a fugarse a su peón, en el departamento Pellegrini, después de que el segundo arrojara nafta y prendiera fuego a su propio hijo de 11 años.

El hecho sucedió en la ciudad de Nueva Esperanza, en abril y a consecuencia de ello la víctima fue ingresada al Cepsi con quemaduras en el 80% del cuerpo.

Al comienzo, la policía investigó un accidente. El niño fue derivado al Hospital Garrahan, de Buenos Aires, y después confesó a una psicóloga del Cepsi: “No fue un accidente. Mi papi me prendió fuego”.

Urgente, la fiscal Andrea Juárez reformuló el proceso y partió una orden de detención para el peón Rosendo Orellana, de 47 años, medida refrendada por la misma magistrada.

Fuga y caída

El sujeto huyó y fue detenido el 29 de mayo, acompañado por su patrón, quien también fue apresado.

En el medio, la Justicia hizo que el hermanito de la víctima, de 8 años, hablara en Cámara Gesell.

Ante los psicólogos y otros funcionarios, el menor habría señalado que su padre y el patrón arrojaron “a mi hermano, un vaso con nafta de la moto de mi mami”, mientras permanecían “borrachos y drogados”. Ahondó: “Mi papi le pegaba siempre a la mami. Ese día, le tiraron nafta a mi hermanito. Y se reían. Me vieron y me levantaron de los pelos al aire y me corrían para que me vaya. Se reían; querían prenderle fuego a todo”, habría contado.

En 1ª persona

Los dos hombres quedaron presos, el padre como autor y el patrón por encubrimiento, y en los últimos días la Fiscalía escuchó a la víctima en Cámara Gesell.

A diferencia de su hermanito, el menor quemado habría responsabilizado a su padre del ataque, proveyendo detalles específicos del incidente.

Sin embargo, no habría situado al “Chileno” como autor del hecho, lo cual favoreció a la defensa, que de inmediato requirió la revisión de la prisión preventiva.

Al no haber riesgos procesales, y tratándose de un delito excarcelable, la jueza dio luz verde a su libertad.

Ahora, la Fiscalía asistirá hoy a la Cámara de Apelaciones, ya que un tribunal analizará el pedido de libertad de la defensa de Orellana. l