Marcelo Meli quiere un equipo mucho más intenso

13/09/2019 - 01:23 Deportivo

Marcelo Meli se perdió las dos últimas presentaciones de Central Córdoba en la Superliga. Luego de su expulsión ante Talleres, el volante no pudo jugar ante Racing ni Lanús. En Copa Argentina fue titular ante Villa Mitre y mañana, ante Defensa y Justicia, también irá de entrada.

En conferencia de prensa, Meli destacó la tranquilidad con la que trabajaron tras la clasificación en la Copa, pero admitió que hay mucho por mejorar.

“Estamos muy contentos por la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina. Esa clasificación te da una tranquilidad para la semana así que estamos esperando el partido con Defensa que va a ser un partido difícil”, señaló.

“Yo creo que ellos van a salir a jugar de igual a igual porque están con una necesidad de puntos, no vienen muy bien, creo que tienen que ganar. Y nosotros lo mismo, va a ser un partido difícil en el que nosotros necesitamos los tres puntos”, agregó.

Sobre cómo espera su vuelta en Superliga, respondió: “Con la misma expectativa de cuando llegué, que es la de sumar puntos y tratar de que este club se sostenga en Primera. Va a ser un partido muy difícil porque nos vamos a enfrentar a un equipo muy difícil y esperemos conseguir los tres puntos”.

Sobre la actualidad del Ferro, opinó: “Somos un equipo en crecimiento, si bien como dije recién la clasificación en la Copa nos vino muy bien para trabajar con mayor tranquilidad, todavía tenemos muchas cosas por mejorar. Creo que el otro día, en el partido de Copa, no hicimos un buen primer tiempo. En el segundo mejoramos muchísimo lo que es la intensidad, que es lo que pide el técnico, así que creo que más que nada hay que mirar el primer tiempo para encontrar las cosas que debemos mejorar”.

“Estamos bien, estamos en proceso de crecimiento. Es un equipo que todavía le falta corregir muchas cosas. Por ahí cuando se gana, la semana es mucho más tranquila, pero hay muchas cosas por corregir”, agregó.

Meli sabe que Central tiene que jugar todos los partidos como una final por el tema del promedio. “Para nosotros todos los partidos son finales, desde el primero que comenzamos con Newell’s, porque tenemos una necesidad de sumar puntos. No pensamos tanto en el descenso, porque esto es largo y falta mucho, pero tenemos que sumar”, advirtió.

El volante espera sacar provecho de la localía. “Ya nos estamos acostumbrando a las dimensiones de la cancha también. Y también debemos aprovechar el apoyo de nuestra gente, sabiendo que nos tenemos que hacer sentir acá de local”, manifestó.

Por último, contó lo que le pidió el técnico. “Tanto a mis compañeros como a mí nos pidió que mejoremos en el tema de la intensidad. En Copa Argentina no tenés revancha, si perdés te vas para afuera, pero hay que tratar de que no nos pase en la Superliga porque nosotros no podemos fallar y necesitamos sumar”, dijo. l