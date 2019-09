El arquero Luis Ojeda tiene fe en Mitre: “Trabajamos duro para vencer el domingo”

13/09/2019 - 01:36 Deportivo

Sumó apenas un punto sobre nueve posibles y el domingo tendrá otra oportunidad para sumar su primera alegría en esta durísima Primera Nacional.

Mitre espera por Agropecuario, rival al que se enfrentará en el 8 de Abril, el domingo desde las 16, en la continuidad de la quinta fecha del certamen. En este sentido, el arquero del elenco aurinegro Luis Ojeda habló en la previa de este duelo y confesó que le tiene fe al equipo por el trabajo que se viene realizando en la semana.

“El grupo está tranquilo. Trabajamos duro en la semana para buscar el domingo esa victoria que hasta aquí se nos viene negando”, aseguró el experimentado arquero en declaraciones formuladas al programa El Clásico, que se emite por Radio Panorama.

El entrenador del “Auri”, Gabriel Gómez, no confirmó aún el once que saltará al campo de juego el domingo, aunque podría no variar demasiado del equipo que comenzó a jugar el duelo de la fecha pasada ante Ferro, en Caballito. l