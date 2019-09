13/09/2019 - 01:55 Deportivo

Maximiliano Stanic disfruta el gran momento del básquet argentino y se ilusiona con otra victoria para llegar a la final del Mundial de China.

En diálogo con EL LIBERAL, el ex base de Olímpico opinó: “Las sensaciones que te da el equipo son positivas, porque irradian confianza y el juego que vienen haciendo te hace soñar, pero delante tenés a un equipo que si bien todavía no ganó ningún partido relevante para conseguir cosas importantes en mundiales o juegos olímpicos, pero emana talento por todos lados. Va a ser un rival de primerísimo nivel”.

Maxi explicó su visión del partido. “Más allá de la altura, las claves van a ser parecidas a las del partido ante Serbia, sobre todo en que Facundo (Campazzo) pueda ser quien domine el ritmo de juego. Si Facundo logra imponer el ritmo y Argentina juega al ritmo de Facundo, de altas posesiones, de un ida y vuelta donde a Francia lo haga sentir incómodo como hizo con Serbia, seguramente Argentina va a tener muchas chances de ganar el juego”, señaló convencido.

Consultado por el momento de Gabriel Deck, indicó: “El otro día volvió a demostrar que por algo está en el Real Madrid, por algo está en el mejor equipo del mundo Fiba, teniendo un nivel superlativo y saliendo del banco para ser un arma fundamental para el desarrollo de este mundial. Me pone contento porque lo conozco y sé que es un chico muy humilde y trabajador. Es muy lindo ver ahí”.

Stanic también habló de Luis Scola, que fue su compañero en las selecciones de Capital Federal. “Ya se acaban los elogios, se acaban las palabras. La verdad que es impresionante lo de Luis. Lo conozco de chico, sé cómo es, su perseverancia, su manera de pensar, pero lo que hizo para llegar así al Mundial es superlativo. Hay que inventar palabras nuevas”, señaló.

Por último, habló de su carrera deportiva. “Estoy en un impasse. Tuve ofertas, pero deseché todo, prioricé la familia por sobre todo. Me siento muy bien físicamente, para jugar un año más, pero en este momento priorizo la familia y después seguiré analizando. Tomaré una decisión cuando crea que sea el momento. Lo que me llegó no me sedujo. Estoy muy tranquilo en casa”, concluyó.l