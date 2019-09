13/09/2019 - 01:56 Deportivo

José Fabián Small, que fue uno de los mejores jugadores de la provincia, se mostró feliz por la repercusión que tuvo la actuación del seleccionado nacional.

“Estoy muy emocionado con lo que está pasando con el básquet argentino, que día a día va creciendo y creo que estos muchachos van a abrir muchas cabezas en los gobiernos para que colaboren un poco más con el básquet argentino”, comentó el “Mocho” en diálogo con EL LIBERAL.

“Más allá del rival, la Argentina ya tiene una identidad de juego y no lo va a cambiar. Hay un juego muy fluido, en el que se pasan mucho la pelota, donde todos tienen gol en la mano y los que entran de atrás lo hacen con mucha energía. Eso habla de una química de equipo que no muchos entrenadores han conseguido. Me da pensar que el partido de mañana va a ser muy bueno como todos los de hasta ahora”, agregó el actual presidente de Huracán.

Sobre Gabriel Deck, opinó: “El crecimiento que va a teniendo juego a juego es una cosa increíble. Es uno de los jugadores que hoy está sosteniendo el goleo, está tomando buenas decisiones defensivas y colabora con los rebotes. Eso habla de su entusiasmo. Tenemos al mejor santiagueño representando a nivel mundial”.l