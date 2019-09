FÚNEBRES | 13 de septiembre de 2019

13/09/2019 - 02:08 Funebres

- Hugo Ramón Leguizamón

- Flora Josefa del Valle Alderete

- Fabián Noé Quiroga

- Eduardo Desiderio Carrizo (Sumampa)

- Esteban Sebastián Quadro (La Banda)

- Dora del Valle Mocchi

- Orlando Manuel Fernández

- Azucena Argentina Juárez

ALDERETE, FLORA JOSEFA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Su esposo José Trujillo, sus hijos Andrea, Rafael, hijo politico Mayra Palavecino, nietos Maximo,Michael, Kelly, sus restos fueron inhumados en el CEMENTERIO PARQUE EL DESCANSO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

CABELLO, AURORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/19|. Personal directivo, docente y de servicio del Instituto de Enseñanza San Jorge participa el fallecimiento de la Sra. madre de la docente Griselda Acastello y la acompañan en tan difícil momento.

FERNÁNDEZ, ORLANDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/19|. Sus hijos Liliana, Hilda, Marcela, hijos políticos Miguel, Ricardo, Lolo, nietos, bisnietos, sobrinas Silvia, Gabriela y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330 SV. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JUÁREZ, AZUCENA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/19|. Sus hermanos Estergiba, Eugenia, Enrrique, Graciela, Zulma, Domingo, Cuñados y sobrinos participan el fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JUÁREZ DE DIÓZQUEZ, MABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Compañeros y amigos de trabajo de su hermano Rolando Juarez, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en su dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

JUÁREZ DE DIÓZQUEZ, MABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Siempre vivirás en nuestros corazones! Su madre Panchita, sus hermanos Roly, Chachín, su esposo Raúl, sus hijos Nicolás, Milton, Melina y Camila, su cuñada Mónica, nietos Brunito y Morena, sus sobrinos Micaela, Franco y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, HUGO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Su esposa Margarita, sus hijas Maria del Carmen, Karina, nieto Sion, Kily. Sus jugadores, colegas, amigos, sus restos fueron inhumados en el CEMENTERIO PARQUE DE LA PAZ. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

LEGUIZAMÓN, HUGO RAMÓN (PIRULO) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Daniel Zamora y María Silvia Cura. Su nieto Sión: tus hermanos Anabella, Isabella, y Juan Cruz, tus primos Francisco y Virginia, tu sobrina Joaquina participan y acompañan a Sión y a la familia Pavón Leguizamón con profundo dolor por el fallecimiento de su abuelo Pirulo. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, HUGO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Sr. Pablo Mirolo y Flia, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

LEGUIZAMÓN, HUGO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Ex compañeros de trabajo: Felipe García, Gustavo Lezana, Lucía Almada, Ricardo Santillán, Susana Abdulajad, Muni Quiñones, Rosi Mendieta, Luis Mendieta, Ramón Uzzante, José Acosta, Esther Coria, José Miranda y Julieta Juárez participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones por su eterno descanso.

LEGUIZAMÓN, HUGO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. El Sr. intendente de La Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo, participa del fallecimiento y acompaña a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

LEGUIZAMÓN, HUGO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Sus ex compañeros de trabajo: Dr. José Alegre Viaña, Lic. Silvana Abdala, Silvia Rodríguez, Pini Guzmán, Eduardo Amado, Ignacio Alegre y Alejandro Deserti participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, HUGO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Autoridades, personal superior, cuerpo técnico, administrativo y de maestranza del Tribunal de Cuentas de la Provincia participan el fallecimiento del ex empleado de este organismo y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, HUGO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Personal directivo, docente, de maestranza y alumnos del Colegio Secundario Brea Pozo participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la Prof. Karina Leguizamón y demás familiares en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, HUGO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Norma, Graciela, Ignacio, Bianca, Virginia, Iván y Marta Schiavon participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pirulo. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, HUGO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Pastoral universitaria UCSE participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, HUGO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. La comisión directiva de UTEDYC, cuerpo de delegados y afiliados en gral. participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, HUGO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Juan Bautista Paz participa con profundo dolor la partida de su amigo Pirulo y acompaña a su familia en tan grande pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, HUGO RAMÓN (PIRULO) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Salomón y Jorge Mera participan con profundo dolor por el fallecimiento del abuelo de su amigo Sión Zamora. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, HUGO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. "Señor ya está ante ti. recíbelo en tus brazos". Su gran amigo Luis Daveri, su esposa Nora Coronel, sus hijos Emilio, Fernando y Sergio Daveri, sus nietos Facundo, Victoria, Marco y Fiorella Daveri, Viviana Llugdar y Julieta participan con profundo dolor el fallecimiento del gran amigo Pirulo. Que brille para él la luz que no tiene fin. Que descanse en paz.

LEGUIZAMÓN, HUGO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. La comisión directiva de la Asociación del Personal de Organismo de Control (APOC) participa el fallecimiento del compañero y afiliado Sr. Hugo Leguizamón.

LEGUIZAMÓN, HUGO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Marcelo Zanni y Chochi Ferez, despiden con profundo afecto a su querido primer profesor de básquet. Hasta siempre Legui, que descanses en paz y goces de la felicidad eterna.

LEGUIZAMÓN, HUGO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". La mamá en el afecto de su nieto Sion; Maria Gabriela Alvarez, su esposo Pablo Daniel Bobes y su hija Azul Guadalupe Bobes, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOCCHI, DORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/19|. Su esposo Carlos Alberto Sánchez, hijos María Cecilia, María Josefina, Máximo, Gabriel, hijos pol., nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330. SV. SERVICIO HAMBURGO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MOCCHI, DORA DEL VALLE (Popi) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigos Mirta y Nery, sus hijas Vanessa, Eugenia y Belén participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Carlos y a sus hijos Máximo, Cecilia y Josefina, en este momento de tanto dolor.

MOCCHI, DORA DEL VALLE (Popi) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/19|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Carlota, Ricardo Vélez y sus hijos acompañan con profundo dolor a Tuti y sus hijos por la partida a la casa del Señor de nuestra querida amiga Popi.

QUIROGA, FABIÁN NOÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Su madre Alcira More, sus hijos Andrés, José, Darío, Alejandro, José, hermanos, nietos, sus restos fueron inhumados en el Cementerio Los Flores SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

QUIROGA, FABIÁN NOÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. CPN Fabiana E. Umaño Ledesma Dir. Gral. de Adm. de Jefatura de Gabinete de Ministros y empleados de esta repartición lamentan el fallecimiento del padre de nuestro querido compañero Ángel Andrés Quiroga.

SAAD, MIGUEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 9/9/19|. " Que brille para él la Luz que no tiene fin" Juan Atíe Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia lamentan profundamente su fallecimiento y abrazan en el dolor a todos sus familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAAD, MIGUEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 9/9/19|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel José y Viviana participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 9/9/19|. Migui Sarquiz, su esposa Cristina Hadla e hijos participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Amelia Ducca de Ordoñez, sus hijos Raúl Alberto, Carlos Modesto, Eugenia Beltrán y sus respectivas familias participan su fallecimiento acompañando a su hermana y elevan oraciones en su memoria.

VIVAS, VICENTA LUZ DE LA LIBRADA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. "Que los ángeles del Señor salgan a su encuentro y le permitan disfrutar de la vida eterna". Su prima Mirta Suaid y familia participan con dolor su fallecimiento acompañando a sus familiares en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

VIVAS, VICENTA LUZ DE LA LIBRADA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Compañeros de trabajo de su hijo Octavio, CPN Andrea Urquiza, CPN Pablo Abutti y demás empleados participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VIVAS, VICENTA LUZ DE LA LIBRADA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Consorcio Julio Argentino Roca participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. "Querida Eva, hoy a un año de tu partida, aún sigue doliendo tu ausencia, te recordamos en todo momento. Extraño tus abrazos, tus besos de todos los días. Eras la flor de nuestra casa. Todavía me abrazo a la idea de que volveré a verte, Eva querida. Sólo me consuela saber que estás en la casa de Dios y desde allí nos guiarás y nos cuidarás. No nos abandones nunca y danos fuerzas para seguir adelante sin vos". Su esposo, hijos y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20hs en la Parroquia Santa Rita del Bº Jorge Newbery.

GALVÁN, APOLINARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/00|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Su esposa María Angélica Ledesma, sus hijos Lucrecia del Carmen y Luis Eduardo, sus hijos políticos Daniel y Silvia, sus nietos Viviana, Mariana, Francisco, Ignacio y Luis María, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del Bº Güemes al cumplirse diecinueve años de su partida al encuentro con el Señor. Se ruega oraciones en su memoria.

GUZMÁN, REYES HIDALGO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/94|. "Viejo en este día te recuerdo mucho y te extraño. Te fuiste tan pronto, pero sé que en el lugar en el que estás, te encuentras bien. Siempre estarás en mi corazón viejo querido". Su hija de corazón Josefina Álvarez invita a la misa que se oficiará en su memoria, hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse veinticinco años de su partida a la casa del Padre. Eleva oraciones por su descanso eterno.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

CÁCERES, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Raimundo Romero y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

QUADRO, ESTEBAN SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/19|. Su esposa Olga Delinda Ibañez sus hijos Sebastian, David, Ruben, Carla, Fany, h. politicos nietos y bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Jardin del Sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

QUADRO, ESTEBAN SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/19|. Su hermana Estela Quadro y sus sobrinos Claudio, Leonardo, Javier y Valeria Brunet y sobrinos políticos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

QUADRO, ESTEBAN SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/19|. Hermano Chiche: Que en paz descanses. Su hermana Pepa Quadro de Brunet, sus sobrinos Roberto, Victorio y Marisa Brunet; Fernando Gattas, Mario Tovarovic, Rosi Dos Santos, sus sobrinos nietos Noelia, Lucas, Josefina, Aldana, Leandro, Victoria y Milagros, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

QUADRO, ESTEBAN SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/19|. Sus sobrinas Mirian, Patricia, Mabel y Elisa, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a 11 hs en el cementerio La Misericordia.

QUADRO, ESTEBAN SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/19|. Emma B. Brunet de Ahedo y flia; Juan Carlos Brunet y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Sus hijos y su madre, invitan a la misa que se oficiará hoy 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse un mes de su partida al Reino Celestial, para rogar por el eterno descanso de su alma.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

CARABAJAL, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/19|. Personal directivo, docente y de maestranza del Centro Experimental Nº5 Trejo y Sanabria. Participan con dolor el fallecimiento del padre del docente Fabian Jesus Carabajal, ruegan oraciones.

CARRIZO, EDUARDO DESIDERIO (Chelelo) (q.e.p.d.) Falleció 11/9/19|. Sus hijos Mónica, Cecilia y César, sus hermanos, Juan Carlos Zully, Blanca y Luz, nietos, bisnietos, cuñados y sobrinos participan su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en Sumampa. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, EDUARDO DESIDERIO (Chelelo) (q.e.p.d.) Falleció 11/9/19|. Su hermano Juan Carlos, su esposa Choly, sus hijos María Eugenia, María Emilia y Carlos Martín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIAGNONI, IMELDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Personal directivo y docente de la Escuela N° 68 de La Aurora, Dpto. Banda, participa con gran dolor el fallecimiento de la madre de su compañera de tareas Mariel Fernandez y que sus restos fueron inhumados en Clodomira. Elevan oraciones en su memoria.