La emoción de Ginóbili: “Todos tenían un deseo incontrolable de querer jugar la final”

13/09/2019 - 11:52 Deportivo

"¡¡¡Vamos a jugar la final del Mundial. Argentina a la finallllll!!!!", escribió Manu Ginóbili en su cuenta de Twitter, a segundos de que finalice el partido ante Francia.

Vamos a jugar la final del mundial!! Argentina a la finaaaaaaaaaaal! — Manu Ginobili (@manuginobili) September 13, 2019

Voló durante 18 horas y tuvo su recompensa. "Manu" Ginóbili, histórico de la Selección de básquet, fue el hincha número 1 del partido y celebró con euforia el pase a la final.

"Es increíble que haya terminado acá. Pero después del partido contra Serbia dije `Me voy, no me lo puedo perder. Y valió la pena, esto es algo espectacular´", dijo Manu visiblemente emocionado.

Qué pilas que quedé! Qué emoción! Fue realmente espectacular ver a este equipo jugar en vivo. Las miradas, la intensidad, el deseo incontrolable de querer llegar a la final. Pufffff. #FIBAWC #ArgentinaGotALotOfGame — Manu Ginobili (@manuginobili) September 13, 2019

"Juegan bien, con una unión y un coraje que inspira. Es muy lindo verlos. Estaba muy emocionado porque juegan excelente. Están tremendos de físico, se rompen el lomo para agarrar cada rebote", comentó respecto al desempeño del equipo.