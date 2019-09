La abuela de "Tortu" Deck: “No puedo creer hasta donde llegó mi nieto”

13/09/2019 - 13:39 Deportivo

EL LIBERAL visitó hoy la casa de "Techa", Teresa de Deck, una de las abuelas de Gabriel Deck, quien siguió muy atenta el partido ante Francia, desde su casa ubicada en Colonia Libanesa, a 10 kilómetros de Colonia Dora.

Sufre y se alegra con todo lo que pasa su nieto en el partido. Al final, un poco aliviada dijo: "No puedo creer a dónde llegó mi nieto. Dios me lo proteja y nuestro patrono San Cayetano siempre me lo acompañe en cada partido. Besos, mi chiquito".