Los jugadores franceses admitieron que “no sabían responder” al esquema de la Argentina

Se dice que en la vida “hay que saber ganar, y hay que saber perder”. Esa fue la postura que tuvieron los jugadores de Francia, tras la aplastante derrota a manos de la Argentina liderada por el santiagueño Gabriel Deck, en el Mundial de Básquet de China 2019.

Los galos terminaron por admitir que no fueron capaces de responder al esquema de juego que les presentó la Selección "albiceleste", que se impuso por 80 a 66, con una memorable participación de Luis Scola.

Una de las voces francesas correspondió nada más y nada menos que al líder del conjunto europeo, Frank Ntilikina, quien sostuvo: “Creo que sucedió en el lado físico. Comenzaron el juego más agresivamente que nosotros. No sabíamos cómo responder, excepto en secuencia, pero no lo suficiente, y al final ya era demasiado tarde. Después de algunas paradas defensivas, tratamos de reiniciar, pero a veces no tuvimos éxito, y luego caímos en defensa”.

En ese sentido, remarcó: “Hicieron un gran partido y no merecemos ganar. Respondimos a su agresividad El ritmo es muy alto en esta competencia es la regla del juego. Incluso si tuvieron un día de descanso y más, es un pequeño detalle, y en partidos como ese, Tienes que saber cómo ser mentalmente fuerte. No ha terminado, jugaremos hasta el final”.

Por su parte, el extremo y capitán Nicolas Batum, dijo: “Ellos (por los argentinos) fueron mucho más agresivos que nosotros desde el principio. Nos metieron adentro, nunca supimos cómo responder. Ni en ataque ni en defensa. Claramente merecen su victoria hoy. No hay excusa para viajar o fatiga: hicieron el mismo viaje que nosotros ayer, volamos con ellos”.

“Dejamos tiros libres, no respondimos. Pensamos que estábamos listos, eran mucho más que nosotros. Argentina fue muy grande hoy. Sigue siendo un partido para obtener una medalla, tendremos que seguir para vencer a Australia”, expresó para finalizar.