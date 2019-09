Pérez Nazar: “Sin el apoyo del Dr. Zamora esto sería imposible hacerlo”

13/09/2019 - 20:32 Pura Vida

¿Qué te llevó a recuperar el Festival Nacional de Cine de Las Termas?

Esto surgió hace seis años, en una de las tantas salidas con mi amiga Mirtha Legrand. Ella nos comentaba lo que era el festival de cine en los años 1958 y 1970, ediciones en las que participó junto con su marido, Daniel Tinayre. Ella me dijo: “¿Por que no lo reflotan al festival? Ha sido uno de los primeros y de los más importantes del país”. Así fue como empecé a indagar en los antecedentes de esta muestra. Ante esto, me reuní con Carlos Sciacaluga y le comenté del proyecto en un encuentro que tuvimos en Buenos Aires. Realizamos las investigaciones correspondientes en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). Con el tiempo, conversé con “Josesito” (José Martínez Suárez, hermano de Mirtha) quien me dio clases magistrales de cuál era el sentido del festival y como podíamos organizarnos. Ahí tomamos más fuerza.

¿Cuáles han sido los logros hasta ahora?

Ahora entramos en la quinta edición del Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo. Estoy muy conforme con los resultados obtenidos. En un principio nos costó mucho convencer a las productoras, pero hoy ya saben que es un festival que se hace con mucha seriedad y que no tiene ningún matiz comercial. La idea nuestra es seguir posicionando el cine nacional en el país y que la gente tenga la posibilidad de ver, en forma gratuita, los mejores filmes con estrenos recientes.

Dada la situación económica del país, ¿dudaron en algún momento en hacer el festival?

Este año sabemos que es particular para los argentinos por la economía que, la verdad, nos tiene a maltraer. Con estas últimas medidas económicas y el aumento del dólar nos hizo dudar en realizar el festival por lo costoso que es todo. Pero, ante una decisión del gobernador Gerardo Zamora, contando con el apoyo de él en todo lo que refiere a eventos culturales y turísticos, tuvimos el ok para que avancemos. Hemos restringido gastos. Sin el apoyo del Dr. Gerardo Zamora esto sería imposible hacerlo dado que no tenemos ningún recupero económico. Pudimos hacer el festival gracias al gobernador. También quiero agradecer a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Subsecretaría de Turismo de la provincia y al intendente de Las Termas, Jorge Mukdise.

¿Cuáles son las expectativas a futuro?

De que el festival siga creciendo día a día. Lo vamos viendo a través del apoyo de las figuras que también no es fácil que vengan debido a sus actividades laborales. Los artistas se sienten muy a gusto en Las Termas.