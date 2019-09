La actuación atravesó toda la carrera de Gioia de manera natural

13/09/2019 - 20:35 Pura Vida

“Soy un actor innato. Nunca estudié actuación. Siempre a la actuación la he sentido y la he expresado como yo siento y como veo que se debe hacer un personaje. El Inspector Báez (de El Secreto de sus Ojos) es un tipo común y corriente. Para componerlo, trabajé naturalmente, que es la mejor forma de actuar. A la actuación la siento y la largo como la siento adentro. Y, ahora, a diez años de aquel debut, vuelvo a un rol desafiante en ‘La Guarida del Lobo’, en donde trabajé con un actor extraordinario como Gastón Pauls. Una hermosa película que me hace participar, por primera vez en mi vida, en un festival de cine, y en este caso en Las Termas”. De esa manera, José Luis Gioia reflexionó sobre sus inicios en la actuación.

¿Qué enseñanza le dejó Toco, el personaje que hizo en “La Guarida del Lobo”?

La soledad con una pureza de personaje terrible, una pureza de campo le llamo yo. El personaje de Gastón, al vincularse con el mío, empieza a reaccionar y a darse cuenta que hay otra vida. Toco encuentra en él una compañía también. Hay una frase en la película que dice todo. Hay un momento en que Toco le dice a Vicente (Pauls) ¿usted sabe cuál es su lugar en el mundo? Él me dice que no, que no sabía cuál es su lugar en el mundo. Y yo le remarcó que el día que lo sepa recién ahí va a ser un hombre libre.

Apelando a esa sentencia de Toco, ¿él es libre más allá de la soledad y la nada que habita?

Absolutamente. Es libre con sus montañas, perros y trineos. La película tiene como eje a un hombre que, en la Patagonia y varado con su automóvil camino a Chile, parece huir aunque no se sabe de qué, se cruza con un veterano solitario que vive allí en su cabaña con sus trineos y sus perros, con el entablará un curioso vínculo afectivo, lleno de enigmas.