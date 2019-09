CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de septiembre de 2019

13/09/2019 - 20:51 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CINE. LOS SEIS SIGNOS DE LA LUZ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 CINE. LOS SEIS SIGNOS DE LA LUZ (CONTINUACIÓN)

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)

15.00 PORTAL UNSE

15.30 FINDE EN NICK

18.45 CLUB 57

19.30 LOS SIMPSONS

20.15 CINE. KARATE KID 2010

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 EL ARQUI

00.45 GRAVEDAD ZERO INVIERNO 2019

01.15 CIERRE DE TRANSMISION





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO FOODIE





TV PÚBLICA

13.00 MIRADAS NUESTRAS

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 DEPORTV

16.00 ABIERTO AL PÚBLICO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 AMBIENTE Y MEDIO





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 DALE LIKE

16.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 PETER CAPUSOTTO





EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 RECORDANDO

21.30 SANTIAGO TEATRAL

22.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. GIMNASIA





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS 2ª EDICIÓN

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

07.42 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ROP

10.20 JACK

12.35 SUEÑOS SOBRE HIELO

14.31 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ROP

17.10 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

19.40 PARKER

22.00 OPERACIÓN OCULTA

TCM

07.01 LOST - T. 3 - EP. 16 - ONE OF US

10.43 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 6 - PANDORA’S BOX

11.33 LOST - T. 3 - EP. 21 - GREATEST HITS

15.15 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 6 - PANDORA’S BOX

16.05 JUMANJI

17.55 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO

19.32 PUNTO LÍMITE

22.00 LA ASESINA

TNT

06.51 EL DIARIO DE LA PRINCESA

08.58 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

10.42 LOS INCREÍBLES

12.52 ME CASÉ CON UN BOLUDO

14.56 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - T. 2 - EP. 2 - JUJUY

15.25 SON COMO NIÑOS 2

17.18 GUARDIANES DE LA GALAXIA

19.31 HOTEL TRANSYLVANIA

21.21 HOTEL TRANSYLVANIA 2

23.00 EL TIGRE VERÓN - T. 1 - EP. 10 - LA LISTA

23.59 SABOTAJE

SPACE

06.00 JUGANDO SUCIO

07.40 WORRICKER 3. EN EL CAMPO DE BATALLA

09.30 DESAFÍO MOTOR - T. 1 - EP. 6

10.00 EL HALCÓN ANDA SUELTO

11.50 ZONA DE IMPACTO

13.44 MUNDO ACUÁTICO

16.14 SUPERMAN REGRESA

19.08 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA

22.00 NO RESPIRES

23.45 MIEDO PROFUNDO

CINECANAL

11.15 LOS MILAGROS DEL CIELO

13.35 PERCY JACKSON Y EL MAR DE LOS MONSTRUOS

15.50 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA NIÑOS PECULIARES

18.00 LA SAGA CREPÚSCULO. AMANECER - PARTE I

20.05 CORRER O MORIR

22.00 WARCRAFT. EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

VOLVER

06.55 EL JEFE

08.30 LA GUERRA GAUCHA

10.30 LAS COMEDIAS DE DARÍO VITTORI

12.00 LA RISA ES BELLA

13.00 PEOR ES NADA

15.00 TITANES EN EL RING

16.20 TITANES EN EL RING CONTRAATACA

17.45 SOLEDAD Y LARGUIRUCHO

19.05 SELKIRK, EL VERDADERO ROBINSON CRUSOE

20.35 LOS EXTRATERRESTRES

22.00 ROMPEPORTONES





A DÓNDE IR

CINE RENZI (LA BANDA)

14:30 TODO POR EL ASCENSO

16:00 IT

18:45 BRUJA

20:00 LA ODISEA DE LOS GILES

22:00 PRESIDENTE BAJO FUEGO

00:00 IT

MATINÉ $100/ 16.00 Y 20.20 hs ESPACIO INCAA $50.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*HOY, A LAS 21, MUESTRA FOLCLÓRICA DEL BALLET Jorge NEWBERY.

* MAÑANA, A LAS 21.30, CICLO TCHAIKOVSKI ORQUESTA SINFÓNICA, CON EL DIRECTOR SERGIO JUÁREZ.

*JUEVES 19, A LAS 20, EN EL CICLO DE COMEDIAS SE PRESENTARÁ “RAMERAS”, DEL DIRECTOR LUIS LOBO.

*VIERNES 20, A LAS 20, UNA NUEVA EDICIÓN DE “FOGÓN Y TERTULIA”, ORGANIZADO POR GONZALO VELÁZQUEZ.

CLUB SAN CARLOS UNIDOS

(ALBERDI Y SAN JUAN, LB)

* MAÑANA, A PARTIR DE LAS 16, “LA PEÑA DEL PELA” CON SEBA GAMONNI, KARLOS ROLDÁN, SAYANA, MÓSOJ ÑAUPA, DELESTERO, RODRI SALVATIERRA, KARIME ALFONSINA Y COCHI SAGANÍAS.





CINES

SUNSTAR

EL REY LEÓN (2D)

AVENTURA (ATP)

14, 15/09 -13:35 hs (Cast) 16:00 hs (Cast)

IT (2D) TERROR (+ 16 AÑOS)

14/09 -14:30 hs (Cast) 17:45 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 21:00hs (subt) 21:35 hs (subt) / 00:15hs (subt)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D) AVENTURA (ATP)

14,15/09 -14:00 HS (CAST) 16:05 HS (CAST) / 16, 17, 18/09 -16:05 HS (CAST)

YESTERDAY (2D) COMEDIA (ATP) 14/09 -22:00 HS (CAST) 00:20 HS (CAST)

BRUJAS (2D) THRILLER (+16)

14,15/09 -14:10 HS (CAST) 16:05 HS (CAST) 20:30 HS (CAST)

16,17, 18/09 -16:05 HS (CAST) 20:30 HS (CAST)

PRESIDENTE BAJO FUEGO (2D) ACCIÓN (+13)

14/09-18:00 HS (CAST) 22:25 HS (SUBT) 00:50 HS (SUBT)

15 AL 18/09 -18:00 HS (CAST) 22:25 HS (SUBT)

SEÑOR LINK (2D)

ANIMADA (ATP)

HASTA EL 18/09-18:10 HS (CAST) 20:10 HS (CAST)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D) TRILLER (+ 13 AÑOS)

14/09 - 22:10 HS (CAST) 00:30 HS (CAST)

15 AL 18/09- 22:10 HS (CAST)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:00 - 16:40 - 19:20 - 20:00 - 22:00 - 22:40

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00

PRESIDENTE BAJO FUEGO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:30 - 23:10

PUEDES ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN MIBOLE TERIA.COM.AR

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 13 Y 15 / 11 / 2019

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO

CASTELLANO 2D 19:10

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS 16:30 HS

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días

3D Entrada General: $260

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $180 todos los días.