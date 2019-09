Galeano: “Es una buena oportunidad para seguir la levantada”

14/09/2019 - 00:11 Deportivo

El volante de Central Córdoba, Juan Galeano, aseguró que la de hoy “es una buena oportunidad para seguir la levantada que tiene el equipo”. Y lo fundamentó: “Después del partido que hicimos con Lanús, más allá de la derrota, se levantó mucho el nivel de juego, fuimos protagonistas en una cancha difícil ante un rival de un trabajo de muchos años. Después en Copa Argentina conseguimos otra clasificación”.

Galeano remarcó que todos están para jugar. “El grupo está avanzando, estamos todos en competencia y demostramos que estamos para jugar. Eso es buenísimo para el técnico porque se le arma un lío, en el buen sentido de la palabra, a la hora de elegir”, explicó.

Sobre cómo plantearán el partido ante Defensa y Justicia, dijo: “De la misma forma que lo hicimos en Lanús, desde el lado del protagonismo, la intensidad y el trabajo en equipo. Trataremos de quitarle la pelota, ser profundos, directos. Quizás sea un rival parecido a Lanús por la intención de posesión de pelota, pero en nuestra cancha intentamos ser protagonistas como lo hacemos en todos lados”.

El ex Aldosivi relativizó el hecho de estar en zona de descenso. “Estamos inmerecidamente porque con Racing merecimos ganar y con Lanús, mínimo, no perder. Pero eso queda en nada porque empatamos y perdimos. Hoy la realidad marca que estamos en descenso, pero venimos en franca levantada. Y en casa demostramos ser fuertes, eso nos llena de esperanzas a nosotros y a la gente”, manifestó.

Por último, habló de su adaptación: “Estoy muy contento y satisfecho por como me trataron desde que llegué, lo cómodo que me hacen sentir en la ciudad a mi familia y a mí. Eso ayudó a que mi adaptación sea mucho más rápida. A partir de ahí se dio que me tocó volver al equipo”.