Milito: “Boca es un gran plantel, pero vamos con la ilusión de ganar”

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Gabriel Milito, descartó el regreso de Matías Pellegrini, no confirmó el equipo y al referirse a Boca señaló que “tiene grandes jugadores, es muy sólido defensivamente y está fuerte en todas las competencias que vine afrontando”.

Luego añadió que “si bien hace mas de cuatro años que no jugamos en la Bombonera, hace 11 años que Estudiantes no puede ganar ahí. Es una cancha complicada ante un rival muy duro. Boca más que un buen equipo es un gran plantel”.

Al analizar el momento del equipo puntualizó que “no estamos contentos con los resultados, creo que deberíamos tener más puntos, pero esta es la realidad. Sí estoy tranquilo y satisfecho con el comportamiento que venimos teniendo. Me gusta lo que busca el equipo”.

Milito no dio a conocer los 11 que arrancarán las acciones el domingo y destacó que “aún no definimos la formación, nos queda un entrenamiento y probamos distintas variantes. Hoy nos ocupa Boca, lo que pasó ya no se puede modificar. A pesar de las dificultades vamos con la ilusión de hacer un buen partido y ganar”.