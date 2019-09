“Ojalá este partido sea el puntapié”, señaló Ojeda

14/09/2019 - 00:23 Deportivo

Mitre aún no pudo ganar en las primeras cuatro fechas que se llevas jugadas en el torneo de la Primera Nacional, pero en la última presentación sumó su primera unidad y por ello, el arquero, Luis Ojeda se esperanzó en poder cortar esa racha cuando mañana su equipo reciba la visita de Argentino Agropecuario y anheló que sirva como puntapié para la recuperación.

“Esto recién comienza. Más allá de que llevamos cuatro fechas nosotros sabemos que tenemos jugadores de buen pie que pueden marcar el paso del equipo. Semana tras semana nos vamos afianzado y solo hace falta un triunfo para encaminarnos”, comenzó declarando ante la prensa Luis Ojeda, haciendo un balance de la participación del “Aurinegro” en las primeras fechas.

“En los primeros tres partidos no pudimos mantener la valla en cero y en el último partido no nos convirtieron y eso es un aliciente. Ojalá se pueda repetir para los chicos de arriba confíen en nosotros y podamos convertir para sumar los tres puntos. Ojalá este partido sea el puntapié inicial para la recuperación”, completó el ex arquero de Argentinos Juniors.

Ojeda también analizó al “Sojero” y su forma de jugar.

“Es un equipo que le gusta jugar por abajo. Lo vienen haciendo de esa manera hace bastante. Nosotros más que pensar en ellos, tenemos que tratar de pensar en nosotros para poder salir. Tenemos plantel para hacerlo. Venimos mostrando un juego bueno y sacar una ventaja será importante”.

Por último reveló el plan de Mitre para tratar de ganar. “Nosotros siempre tratamos de ser protagonistas. Después tenés un rival enfrente que trata de hacer su juego e implementar lo suyo. El partido se va dando de distintas maneras y debemos adaptarnos a eso”.