Schattmann contó que recibió felicitaciones en Brasil

14/09/2019 - 00:41 Deportivo

Leonel Schattmann, que fue partícipe del proceso en una de las ventanas de eliminatorias, comentó que la gente lo felicita en la ciudad de Franca, Brasil, por la actuación del seleccionado argentino.

“El país ahora debe ser una locura. No estoy ahí, pero sé que todo el ambiente del básquet y toda la gente allegada deben estar increíblemente eufórica. Acá, en Brasil, me felicitan todo el tiempo, los chicos del equipo, la gente por la calle. Es una ciudad muy basquetbolera y están siguiendo de cerca todo lo que es el Mundial y toda esta camada, que está haciendo cosas increíbles”, comentó en diálogo con EL LIBERAL.

El tirador, que jugó en Quimsa y en Olímpico, destacó a sus ex compañeros. “Es un equipo muy aguerrido, muy fuerte mentalmente, con juventud, a la que se suma la experiencia que pueden aportar jugadores como Facu (Campazzo), Nico (Laprovítola), Luifa (Scola), Tortu (Deck) y Garino. Ese conjunto de detalles están haciendo que la Argentina no encuentre su techo, porque desde que empezó el torneo, se hablaba que todavía no habían jugado con nadie, que tenían el camino allanado y que estaba todo muy fácil, pero llegando a instancias decisivas iban a aparecer las potencias como Serbia, Francia, Polonia o Rusia, que son equipos muy fuertes. Argentina dejó muy en claro lo que quería desde el minuto 1, entró a jugar cada partido defensivamente de una manera increíble”, comentó.

“Leo” es palabra autorizada para hablar de la selección. “Yo al tener la posibilidad de estar en una ventana, sé cómo se manejan, qué es lo que quieren. Entonces, se hace un poco más fácil verlo de afuera a lo que apunta el equipo y el entrenador. No me dejo de enorgullecer con este equipo, está haciendo cosas increíbles. Está a un solo paso de conquistar un Mundial, que para el básquet argentino sería algo increíble”, indicó.

Por último, avisó que Argentina quiere más. “Estoy muy esperanzado y sé que no se conforman. Le ganaron a Serbia, a Francia y ahora van a ir por España. Estoy muy contento y espero que sea lo mejor para todo el equipo”, concluyó.