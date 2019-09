Enzo Ruiz se emocionó hasta las lágrimas

14/09/2019 - 00:42 Deportivo

Enzo Ruiz, que está jugando la liga brasileña con la camiseta de Renata Río Claro, le comentó a EL LIBERAL cómo vivió el triunfo argentino ante Francia.

“Acabo de terminar el entrenamiento, hoy empiezo playoffs y estuve pendiente desde el comienzo del partido. El técnico ha dejado que empiece un poco más tarde la práctica para poder ver hasta la mitad del tercer cuarto. Terminó el entreno y todo el mundo fue corriendo a ver las estadísticas. Cuando me enteré que había ganado Argentina, empecé a gritar por toda la cancha y la verdad que se me han caído un par de lágrimas. No he podido ver el final, pero sentía por dentro que algo bueno estaba pasando”, comentó el alero santiagueño desde Brasil.

“No tienen idea de la felicidad que tengo. Estoy todavía en la cancha, porque ha terminado hace 20 minutos la práctica, pero me he quedado aquí con el teléfono, mirando los videos, los resúmenes. Es inevitable que se te caigan lágrimas. Estoy feliz de la vida, el domingo ojalá lo pueda ver. Aquí están siendo bastante buenos conmigo en modificar los horarios de las prácticas para poder ver parte de los partidos”, agregó emocionado.

Enzo se mostró eufórico por la victoria ante Francia, que dejó al seleccionado argentino en la final del Mundial de China. “Estoy feliz de la vida, de tener un santiagueño ahí. No hay palabras para un momento como éste. Es una felicidad absoluta como amante del deporte, como argentino”, señaló.

De cara a la final de mañana ante España, el santiagueño, que jugó tanto en Quimsa como en Olímpico, se mostró optimista. “Espero esa gran final. Veo todos los comentarios y que los chicos dicen que van por más. Y se les nota que van a querer más. Si ganan la final, porque van a ganar, sé que así va a ser, van a querer jugar otro torneos al otro día, porque tienen ese hambre de victoria”, expresó convencido.