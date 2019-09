McDonald’s celebró su primer año y anunció nueva sucursal en el centro

14/09/2019 - 01:11 Economía

El restaurante de comidas rápidas McDonald’s celebró su primer año en Santiago con el anuncio por parte de su franquiciante Carlos Yubrín, que antes de fin de año prevé abrir una sucursal en el centro de la capital santiagueña en el cual expenderá postres, y una cafetería, según lo confirmó a EL LIBERAL.

Yubrín sostuvo que con el restaurante ubicado en El Portal Shopping, “estamos con las expectativas cumplidas porque nuestro primer desafío era mostrar el producto e introducirnos en la comunidad, con lo cual, independientemente de la crisis, es más que positivo, sobre todo por las expectativas a futuro”.

En este sentido, indicó que “apuntamos a seguir creciendo paulatinamente. Tenemos programada una apertura antes de fin de año para un centro de postres en el centro de la ciudad. Esperamos que todo transcurra con normalidad y se pueda dar, porque estamos en este país en el que no se puede hoy planificar muchas cosas porque no se cumplen. Además, los equipos que compramos están valuados en dólares, lo cual genera incertidumbre en base a los precios. Pero en definitiva aún en estas condiciones seguimos apostando a la provincia”. Puntualizó que McDonald’s tiene distintos segmentos y éste es uno que nos ofrece, un centro de postres con posibilidad de agregar productos de panadería y cafetería. Hoy no hay muchas empresas en expansión por un tema inflacionario y de costos, pero, igual apostamos a una futura apertura”.