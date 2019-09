Victoria Vanucci se separó, volvió al país y sorprendió con su radical cambio de look

14/09/2019 - 12:10 Pura Vida

La ex tenista y modelo, Victoria Vanucci regresó esta semana al país para reunirse con su abogada, Ana Rosenfeld, luego de confirmar el fin de su matrimonio con el empresario Matías Garfunkel.

Precisamente Victoria abandonó el país en 2016 acompañando a su esposo, quien dijo que se sentía "amenazado" luego de los problemas que tuvo con la AFIP y con los trabajadores del Grupo Veintitrés.

Vicky, quien se había convertido al judaísmo, explicó que se separó a fines del año pasado "por un desgaste", pero que ambos quedaron radicados en Estados Unidos: ella en California y él en Florida. Ahora optó por convertirse en vegana y recolecta los alimentos de su propia huerta.

Su abogada, Ana Rosenfeld, publicó un divertido video en su cuenta de Twitter, mostrando el regreso de Vicky. Todos sus seguidores, quedaron sorprendidos por los cambios en el aspecto físico, ya que se la vio más delgada, con el pelo corto, rubio y con más tatuajes.

Ante las repercusiones, Ana dijo que los cambios de Vicky van más allá de lo físico: “Vicky cambió por completo. Ya no se mueve con chofer, ahora maneja y lleva una vida más simple. Se levanta a la primera hora de la mañana para llevar a sus hijos al colegio, no cree más en la vida que tuvo. En los últimos años cambió, no la reconocerían si la cruzan por la calle, porque no sólo cambió espiritualmente, sino físicamente".