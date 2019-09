Graciela Borges: “Vengan a este festival, hecho a pulmón y corazón”

14/09/2019 - 20:22 Pura Vida

Graciela Borges reconoce todo lo que la vida le dio a lo largo de su carrera profesional. Y está agradecida con la vida. “Está buena la vida”, le dijo a EL LIBERAL tras ser homenajeada ayer en el Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo.

“Hay que agradecer todo. Yo soy una agradecida por todo lo que he recibido y recibo. Agradezco la vida, todo”, resaltó la “Dama del Cine Nacional” que desde el escenario del Centro Cultural y Artesanal Gral. San Martín, exhortó a apoyar al cine argentino.

“Vengan a este festival, que está hecho a pulmón y corazón. Convoquen a los demás que vengan. Admiro a “Paco” (por Francisco Pérez Nazar, organizador de la muestra cinéfila) por el esfuerzo y el amor que le pone para hacer este festival, que es un gran festival en donde se hace conocer nuestro cine”, enfatizó la protagonista de “La Quietud”, película que está en la competencia oficial del Festival Nacional de Cine.

Y Graciela agradece el seguir trabajando y haciendo realidad sus sueños. Mientras disfruta de la muy buena repercusión que tienen sus dos últimos filmes, “La Quietud”, de Pablo Trapero, en donde interpreta a la villana Esmeralda, y “El cuento de las comadrejas”, de Juan José Campanella, en donde compone a una gran mujer, Graciela recorre el país con “Alquimia”, unipersonal en donde comparte con la gente historias y anécdotas de su vida contadas con humor e ironía. “Hay poemas hay canciones, hay una mujer que canta como los dioses, hay muchas cosas de mucha gracia y de mucha amorosidad y unos videos de unas películas mías. A la gente le encanta este espectáculo de verdad, de corazón”, indicó.

“Alquimia es un espectáculo precioso. Uno tiene que participar en lo que a uno la hace feliz. Y a mí me hace inmensamente feliz”, añadió la prestigiosa actriz quien acaba de recibir el Cóndor de Plata por su trabajo en el filme “La Quietud”.

Esa madre impiadosa que compone la hace afirmar, con su gracejo particular, “tengan piedad de mí y de mi personaje. La Quietud es una película hermosa”. Tras acompañar la proyección del filme, decidió caminar desde el Centro Cultural Gral. San Martín hasta el Hotel Amerian Carlos V, en donde está alojada.

Desde 1958, cuando debutó en “El Jefe”, dirigida por Fernando Ayala, hasta “La Quietud”, de Pablo Trapero, y “El cuento de las comadrejas”, de Juan José Campanella, a usted la dirigieron realizadores emblemáticos...

A ellos los recuerdo con muchísimo amor. Yo tuve con ellos una relación enorme. Torres Nilson me enseñó a amar a la cámara, a saber que la cámara es algo que me tiene que buscar el alma y la mirada; entonces, que tengo que tener verdad en esa mirada, en esa sonrisa, a sacar el alma por los ojos. Era una persona muy minuciosa en eso y que daba grandes estados de ánimo. Tenía una delicadeza increíble. Era muy chica cuando empecé. Cuando hice “Fin de fiesta” yo tenía 15 años. Ese es Nilson. Hugo del Carril, fue un juego porque yo tenía 14 años cuando filmé con él. Nadie puede ser grande, a los 14 años, como actriz. Es decir, nadie es actriz a los 14 años porque actriz se es cuando alguien tiene dimensión de la palabra y eso ocurre después de los 20 años. Era otra conciencia. En cuanto a Leonardo Favio, era un hombre estupendo, con una sonrisa increíble, un peronista de ley como lo fue Leonardo. Una persona divina. Me acuerdo, por ejemplo, la llevaba a Gilda Louseck, que tenía cinco años más que yo y que era su novia; entonces, a mí, todo esto me parecía deslumbrante. Favio era enorme porque tenía un enorme amor por sus personajes. A personajes de almas oscuras, Favio les ponía amor y perdón. Era impresionante. Volví a ver “El dependiente” y me di cuenta por qué en Europa la consideran una de las veinte mejores películas de todos los tiempos. Es en Pablo Trapero que recordé a Favio por su forma de filmar. Él hace como Favio, filma con personalidad. Favio filmaba con mucha piedad. Con perdón y amor. Pablo, sin perdón, tiene una visión clarísima de los personajes. Y Campanella es un genio.

Con diferentes estéticas y conceptos, también fue dirigida por Raúl de la Torre, Lucrecia Martel, Marcos Carnevale y Burman.

Hubo grandes personajes en mi historia, entre ellos Raúl de la Torre, con quien hice muchos filmes. Era formidable. Tenía la escuela del periodismo, bellas artes y había hecho muchos comerciales. Sus imágenes tenían una pureza increíble. Yo hice con él filmes formidables como Pobre mariposa, el que más me gustó; Pubis angelical, con la música del gran Charly; El infierno tan temido. Con Lucrecia Martel hice La Ciénaga, un filme que estuvo entre los diez mejores del mundo. Después llegaron Marcos Carnevale, con quien hice “Viudas”, una película que yo adoro; Burman, con quien hice “Dos Hermanos”.

Ha hecho películas de gran contenido social, como las que filmó con Lucas Demare, y otras que hablan de la existencia misma, como “El espejo de los otros”. ¿Hay un tema en especial que la desvela o le interesa tratar todos los temas?

No. A mí me gusta todo lo que no conozco. Como he hecho muchos filmes, cuando me llega una historia nueva, en un personaje que yo no sé cómo realizarlo o que no conozco bien esa historia, lo que desconozco es muy atractivo porque es la creatividad, porque si hiciera todo el tiempo “Crónica de una señora”, de los años 2000 a ahora, no sería difícil sino que sería atractivo, pero no sería emocionante para mí la creatividad. Lo que me gusta es lo que desconozco.