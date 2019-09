La dificultad de su hermana para “dejar ir” a su madre motivó a Arnaldo André a volcar esas vivencias en un nuevo filme

14/09/2019 - 20:27 Pura Vida

Emocionado por haber sido homenajeado en el Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo, y tras la proyección de su ópera prima “Lectura según Justino”, el actor Arnaldo André reveló, a EL LIBERAL, detalles de “Los deudos”, nuevo filme que dirigirá y en donde hablará sobre la dificultad y necesidad de “soltar” o “dejar ir” a los seres queridos que perdieron la vida, como única manera de recuperar la paz y el equilibrio personal.

¿En qué etapa de producción se encuentra su nuevo filme, “Los deudos”?

Estamos en la producción, pero hasta que yo no estrene mi película en la Argentina (por “Lectura según Justino”, que será recién el 28 de noviembre) el Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) no me puede dar otro subsidio. Una vez que la estrene, me embarcaré en este nuevo proyecto. El cine me interesa, no tanto como actor sino como director. Mi nuevo filme se llama “Los deudos”.

¿Tendrá tintes autobiográficos como sucedió con “Lectura según Justino”?

Así como “Lectura según Justino” es autobiográfico, “Los deudos” trata en algún momento con experiencias vividas por mí. Tiene que ver con esa obsesión que poseen ciertas personas de no querer desprenderse de sus muertos, no lo digo físicamente sino espiritualmente. De pronto se van, pero en la casa siguen estando espiritualmente el muerto como si viviera: no se desarman las habitaciones, hay un espacio en la mesa. Es esa obsesión que no les da tranquilidad a estos deudos. De acuerdo con lo que me han dicho, tanto la Iglesia como los centros espiritistas, tampoco le da paz al espíritu porque no puede viajar al lugar a donde debe viajar.

¿En su caso, de qué familiar se trata?

Mi madre, pero no fue en mi caso sino el caso de mi hermana. Sobre esa base escribí la historia. Y también está relacionado con una historia que yo viví cuando yo era lector de la biblioteca parlante para ciegos, en la Argentina, a la espera de comenzar a trabajar como actor.