CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de septiembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 CLUB 57
12.45 LA PEÑA DE MORFI
17.15 CINE. FLICKA 3
18.45 CINE. ERIN BROCKOVICH
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. ERIN BROCKOVICH (CONTINUACIÓN)
21.15 OPINIÓN DEPORTIVA
22.15 SUSANA GIMÉNEZ
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MODO SELFIE
13.00 MODO FOODIE
13.30 LO MEJOR DE S.T.O
14.30 SECRETOS VERDADEROS
16.00 MAURO, LA PURA VERDAD
19.00 INFAMA
20.30 LA CORNISA
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS
19.00 DOCUMENTALES
20.00 CADA NOCHE
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 DALE LIKE
16.00 EL CHAVO
20.00 IMPLACABLES
22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE LA FE
12.30 SANTIAGO TEATRAL
13.00 PEDALIER
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
15.30 DE A DOS
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. GIMNASIA
19.00 DALE FERRO
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: HURACÁN VS. DEFENSORES
22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
PELÍCULAS
CINEMAX
06.44 JUGANDO POR AMOR
08.42 LOS CAMPEONES 2
10.44 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
13.14 MI VILLANO FAVORITO
15.02 IN/MORTAL
17.13 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
19.43 PROTEGIENDO AL ENEMIGO
22.00 EL ÚLTIMO BOY SCOUT
TCM
06.00 LOST - T. 3 - EP. 22 - THROUGH THE
LOOKING GLASS - PART 1
08.44 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 8 - GIBLETS
FOR MURRAY
09.09 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 9 - ONCE
MORE, WITH FEELING
09.34 LOST - T. 4 - EP. 3 - THE ECONOMIST
13.15 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 8 - GIBLETS
FOR MURRAY
13.40 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 9 - ONCE
MORE, WITH FEELING
14.05 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO
15.47 PUNTO LÍMITE
17.56 EL SUBMARINO
22.00 MAREA ROJA
TNT
07.08 PASIÓN POR DENTRO
08.53 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO
10.36 SHANGHAI KID
12.38 STEP UP. LA REVOLUCIÓN
14.32 GUARDIANES DE LA GALAXIA
16.47 HOTEL TRANSYLVANIA
18.25 HOTEL TRANSYLVANIA 2
20.03 UN NOVATO EN APUROS 2
22.00 EL CAZADOR Y LA REINA DE HIELO
SPACE
06.00 ICEMAN
07.51 EL HALCÓN ANDA SUELTO
09.40 MUNDO ACUÁTICO
12.02 SUPERMAN REGRESA
14.33 BATMAN VS. SUPERMAN. EL
AMANECER DE LA JUSTICIA
17.22 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA
FUERZA
19.54 LA QUINTA OLA
22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN
ANDRÉS
CINECANAL
11.00 PROMESA DE CAMPAÑA
12.33 GUERRA DE PAPÁS 2
14.20 EL PASAJERO
16.12 EL TESORO DEL AMAZONAS
18.02 IDENTIDAD DESCONOCIDA
20.07 ARMADOS Y PELIGROSOS
22.00 EL JUSTICIERO
23.54 EL ÚLTIMO REY DE ESCOCIA
VOLVER
06.00 TITANES EN EL RING
07.20 TITANES EN EL RING CONTRAATACA
08.45 SOLEDAD Y LARGUIRUCHO
10.00 SELKIRK, EL VERDADERO ROBINSON
CRUSOE
11.30 LOS EXTRATERRESTRES
13.00 HAY QUE EDUCAR A NINÍ
14.45 LA MEJOR DEL COLEGIO
16.25 JOVEN, VIUDA Y ESTANCIERA
18.10 DERECHO DE FAMILIA
20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA
21.00 ROMPEPORTONES
23.00 LA ARGENTINA DE TATO
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
14:30 TODO POR EL ASCENSO
16:00 IT
18:45 BRUJA
20:00 LA ODISEA DE LOS GILES
22:00 PRESIDENTE BAJO FUEGO
00:00 IT
MATINÉ $100/ 16.00 Y 20.20 ESPACIO INCAA $50.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
* DOMINGO 15, A LAS 21.30, CICLO TCHAIKOVSKI ORQUESTA SINFÓNICA, CON EL DIRECTOR SERGIO JUÁREZ.
*JUEVES 19, A LAS 20, EN EL CICLO DE COMEDIAS SE PRESENTARÁ “RAMERAS”, DEL DIRECTOR LUIS LOBO.
*VIERNES 20, A LAS 20, UNA NUEVA EDICIÓN DE “FOGÓN Y TERTULIA”, ORGANIZADO POR GONZALO VELÁZQUEZ.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
*DOMINGO 15, A LAS 21,”RIMEL, LA LIBERTAD ESTÁ EN UNO...” CON BETIANA SUÁREZ, Y LA DIRECCIÓN DE GUSTAVO INFANTE.
CLUB SAN CARLOS UNIDOS
(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)
* DOMINGO 15, A PARTIR DE LAS 16, “LA PEÑA DEL PELA” CON SEBA GAMONNI, KARLOS ROLDÁN, SAYANA, MÓSOJ ÑAUPA, DELESTERO, RODRI SALVATIERRA, KARIME ALFONSINA Y COCHI SAGANÍAS.
CINES
SUNSTAR
REY LEÓN (2D)
AVENTURA (ATP)
15/09 -13:35 hs (Cast) 16:00 hs (Cast)
IT (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
15/09 -14:30 hs (Cast) 17:45 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 22:00 hs (subt )
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)
AVENTURA (ATP)
15/09 -14:00 HS (CAST) 16:05 HS (CAST)
16, 17, 18/09 -16:05 HS (CAST)
YESTERDAY (2D)
COMEDIA (ATP)
15 AL 18/09 -22:00 hs (subt)
BRUJAS (2D)
THRILLER (+16)
15/09 -14:10 HS (CAST) 16:05 HS (CAST) 20:30 HS (CAST)
16,17, 18/09 -16:05 HS (CAST) 20:30 HS (CAST)
PRESIDENTE BAJO FUEGO (2D)
ACCIÓN (+13)
15 AL 18/09 -18:00 HS (CAST) 22:25 HS (SUBT)
SEÑOR LINK (2D)
ANIMADA (ATP)
HASTA EL 18/09-18:10 HS (CAST) 20:10 HS (CAST)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
15 AL 18/09- 22:10 HS (CAST)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT 2 APTO 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:00 - 16:40 - 19:20 - 20:00 - 22:00 - 22:40
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:00
PRESIDENTE BAJO FUEGO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:30 - 23:10
PODES ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN MIBOLE TERIA.COM.AR
ANTICIPADA EN VENTA
ESTRENO 13 Y 15 / 11 / 2019
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO
CASTELLANO 2D 19:10
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS 16:30 HS
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $250
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días
3D Entrada General: $260