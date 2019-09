CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de septiembre de 2019

14/09/2019 - 20:42 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

17.15 CINE. FLICKA 3

18.45 CINE. ERIN BROCKOVICH

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. ERIN BROCKOVICH (CONTINUACIÓN)

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 SUSANA GIMÉNEZ

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 MODO SELFIE

13.00 MODO FOODIE

13.30 LO MEJOR DE S.T.O

14.30 SECRETOS VERDADEROS

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA

20.30 LA CORNISA





TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS

19.00 DOCUMENTALES

20.00 CADA NOCHE





CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 DALE LIKE

16.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL





EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL





CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE LA FE

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. GIMNASIA

19.00 DALE FERRO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: HURACÁN VS. DEFENSORES

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO





CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES





PELÍCULAS

CINEMAX

06.44 JUGANDO POR AMOR

08.42 LOS CAMPEONES 2

10.44 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

13.14 MI VILLANO FAVORITO

15.02 IN/MORTAL

17.13 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

19.43 PROTEGIENDO AL ENEMIGO

22.00 EL ÚLTIMO BOY SCOUT

TCM

06.00 LOST - T. 3 - EP. 22 - THROUGH THE

LOOKING GLASS - PART 1

08.44 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 8 - GIBLETS

FOR MURRAY

09.09 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 9 - ONCE

MORE, WITH FEELING

09.34 LOST - T. 4 - EP. 3 - THE ECONOMIST

13.15 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 8 - GIBLETS

FOR MURRAY

13.40 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 9 - ONCE

MORE, WITH FEELING

14.05 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

15.47 PUNTO LÍMITE

17.56 EL SUBMARINO

22.00 MAREA ROJA

TNT

07.08 PASIÓN POR DENTRO

08.53 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

10.36 SHANGHAI KID

12.38 STEP UP. LA REVOLUCIÓN

14.32 GUARDIANES DE LA GALAXIA

16.47 HOTEL TRANSYLVANIA

18.25 HOTEL TRANSYLVANIA 2

20.03 UN NOVATO EN APUROS 2

22.00 EL CAZADOR Y LA REINA DE HIELO

SPACE

06.00 ICEMAN

07.51 EL HALCÓN ANDA SUELTO

09.40 MUNDO ACUÁTICO

12.02 SUPERMAN REGRESA

14.33 BATMAN VS. SUPERMAN. EL

AMANECER DE LA JUSTICIA

17.22 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA

FUERZA

19.54 LA QUINTA OLA

22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN

ANDRÉS

CINECANAL

11.00 PROMESA DE CAMPAÑA

12.33 GUERRA DE PAPÁS 2

14.20 EL PASAJERO

16.12 EL TESORO DEL AMAZONAS

18.02 IDENTIDAD DESCONOCIDA

20.07 ARMADOS Y PELIGROSOS

22.00 EL JUSTICIERO

23.54 EL ÚLTIMO REY DE ESCOCIA

VOLVER

06.00 TITANES EN EL RING

07.20 TITANES EN EL RING CONTRAATACA

08.45 SOLEDAD Y LARGUIRUCHO

10.00 SELKIRK, EL VERDADERO ROBINSON

CRUSOE

11.30 LOS EXTRATERRESTRES

13.00 HAY QUE EDUCAR A NINÍ

14.45 LA MEJOR DEL COLEGIO

16.25 JOVEN, VIUDA Y ESTANCIERA

18.10 DERECHO DE FAMILIA

20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA

21.00 ROMPEPORTONES

23.00 LA ARGENTINA DE TATO





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

14:30 TODO POR EL ASCENSO

16:00 IT

18:45 BRUJA

20:00 LA ODISEA DE LOS GILES

22:00 PRESIDENTE BAJO FUEGO

00:00 IT

MATINÉ $100/ 16.00 Y 20.20 ESPACIO INCAA $50.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* DOMINGO 15, A LAS 21.30, CICLO TCHAIKOVSKI ORQUESTA SINFÓNICA, CON EL DIRECTOR SERGIO JUÁREZ.

*JUEVES 19, A LAS 20, EN EL CICLO DE COMEDIAS SE PRESENTARÁ “RAMERAS”, DEL DIRECTOR LUIS LOBO.

*VIERNES 20, A LAS 20, UNA NUEVA EDICIÓN DE “FOGÓN Y TERTULIA”, ORGANIZADO POR GONZALO VELÁZQUEZ.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

*DOMINGO 15, A LAS 21,”RIMEL, LA LIBERTAD ESTÁ EN UNO...” CON BETIANA SUÁREZ, Y LA DIRECCIÓN DE GUSTAVO INFANTE.

CLUB SAN CARLOS UNIDOS

(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)

* DOMINGO 15, A PARTIR DE LAS 16, “LA PEÑA DEL PELA” CON SEBA GAMONNI, KARLOS ROLDÁN, SAYANA, MÓSOJ ÑAUPA, DELESTERO, RODRI SALVATIERRA, KARIME ALFONSINA Y COCHI SAGANÍAS.





CINES

SUNSTAR

REY LEÓN (2D)

AVENTURA (ATP)

15/09 -13:35 hs (Cast) 16:00 hs (Cast)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

15/09 -14:30 hs (Cast) 17:45 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 22:00 hs (subt )

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

15/09 -14:00 HS (CAST) 16:05 HS (CAST)

16, 17, 18/09 -16:05 HS (CAST)

YESTERDAY (2D)

COMEDIA (ATP)

15 AL 18/09 -22:00 hs (subt)

BRUJAS (2D)

THRILLER (+16)

15/09 -14:10 HS (CAST) 16:05 HS (CAST) 20:30 HS (CAST)

16,17, 18/09 -16:05 HS (CAST) 20:30 HS (CAST)

PRESIDENTE BAJO FUEGO (2D)

ACCIÓN (+13)

15 AL 18/09 -18:00 HS (CAST) 22:25 HS (SUBT)

SEÑOR LINK (2D)

ANIMADA (ATP)

HASTA EL 18/09-18:10 HS (CAST) 20:10 HS (CAST)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

15 AL 18/09- 22:10 HS (CAST)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:00 - 16:40 - 19:20 - 20:00 - 22:00 - 22:40

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00

PRESIDENTE BAJO FUEGO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:30 - 23:10

PODES ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN MIBOLE TERIA.COM.AR

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 13 Y 15 / 11 / 2019

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO

CASTELLANO 2D 19:10

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS 16:30 HS

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días

3D Entrada General: $260