Silvia López: “Una novela te da la opción de nacer, morir y resucitar por escrito”

La psicoanalista y escritora Silvia López construye en la novela “Playa de barro” una trama en la que dos mujeres, una recién separada después de un matrimonio de viente años y otra que comienza una relación con un hombre más grande, intentan encontrarse con su deseo y alejarse de los mandatos y voces de sus madres.Las protagonistas de la novela editada por Alfaguara son Luciana, una mujer que atraviesa una separación, la desaparición de su hijo y la muerte de su madre y Dominica, la joven que comienza una relación con el marido de Luciana.Las dos van a iniciar un proceso de transformación en el que lograrán desafiar lo conocido y ubicarse en nuevos roles.La autora reflexiona en esta entrevista con Télam sobre el vínculo entre escritura y psicoanálisis y los impulsos que la llevan a comenzar las tramas de ficción.- Silvia López: La novela se va formando de a poco. No consigo armar un plan. Supongo que tener un plan me ayudaría a ahorrar tiempo de escritura, aunque no me divertiría tanto. En este sentido las novelas se asemejan a la vida real, casi siempre algo te agarra desprevenida. A veces escribo un párrafo y si me gusta cómo queda lo despliego, y ese acto simple puede cambiar el rumbo de la novela, por eso siempre necesito volver al comienzo, el último capítulo que toco suele ser el primero. Esta protagonista apareció un mediodía. No puedo decir que la vi, te diría que la imaginé. Vaya uno a saber qué le pasaba de verdad a esa mujer que se mostraba atormentada por un llamado telefónico mientras los demás almorzábamos en la tranquilidad del restaurante.- S.L.: Nadie se salva de la voz de la madre. Si habla o es silenciosa, si dice cosas claras o confusas, si es suave o agresiva, moralista o liberal, si existió o tuviste que inventarla, la madre es el primer otro y de algún modo estamos vinculados a su voz, a su decir. Lacan dice que basta escuchar una conversación para darse cuenta de que el amor de la madre es la causa de todo. La madre de Dominica apenas habla, pero casi cambia el título de la novela. En un momento se iba a llamar “Casita robada”, que es la frase que pronuncia la madre de Dominica cuando trata de advertirle lo que implica vincularse con un hombre casado. Porque cuando Dominica se acerca a seducir a Juan, sabe que él tiene una mujer y un hijo. Pero ahí está el asunto que la desvela: ¿cómo se hace?, ¿cómo es tener un hijo con un hombre que permanece en tu vida en vez de irse a los seis meses? La madre de Luciana también reparte consejos y reproches a su hija, y lo hace desde el más allá, su voz sigue actuando después de la muerte. En esos días había muerto mi madre y se me ocurrió agregarla a la novela. Me rondaba en aquellos días, no tanto la madre longeva, la que sufría el deterioro de los años, si no la que más recordaba, la madre de la infancia, la que me había enseñado a leer y a escribir. Una novela te da la opción de nacer, morir y resucitar por escrito.- S.L.: No hay manera de que el psicoanálisis no influya. Leo, estudio, atiendo pacientes, superviso; a veces puedo soñar interpretando mi propio sueño. Por ejemplo, el tema que preocupa a Dominica, su pregunta por la otra mujer, el interrogante sobre el goce y el misterio femenino, son temas que Freud y Lacan trataron en profundidad. No escribí la novela ignorando lo que había estudiado, porque de alguna extraña manera el psicoanálisis me habita, estoy hecha con ese ADN.- S.L.: Dominica es una obra en conjunto. Si bien el personaje existía, cuando la novela llegó a la editorial, fue Juan Pablo Bertazza, mi editor, quien le dio impulso y me propuso extender los capítulos donde ella aparecía. Dominica es un personaje con capacidad de decir y preguntarse qué pasó en el matrimonio de su novio, es capaz de meterse en el barro para saber si Luciana está viva, si se llevó a su hijo, si puede ser feliz después de haber perdido todo.- S.L.: También pienso que leer es despedirse. A veces me da tristeza terminar de leer una novela, no saber nada más del personaje, pensar que quedó suspendido en una página y que ya no le pasará nada, dejará de hablar, de sentir. Hay autores que matan al protagonista, no sé cómo se atreven. Cuando termino de escribir siento una especie de desprendimiento, me da pena que el personaje se pierda, después de todo lo que le pasó, terminar así, en un párrafo, en una palabra.