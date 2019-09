Iosep: “La actual crisis originó problemas con algunas prestaciones”

14/09/2019 - 23:19 Santiago

El presidente del directorio del Instituto de Obra Social del Empleado Público (Iosep), contador Raúl Ayuch, admitió que se produjeron problemas con algunas prestaciones, como las que se brinda a pacientes en diálisis, diabéticos y con tratamiento oncológico, pero que “se han normalizado”, gracias a las medidas adoptadas en conjunto con los prestadores.

El funcionario justificó los reclamos de algunos afiliados, y dijo que la situación se dio “por los problemas de devaluación” que acarreó la “actual crisis económica del país”.

“Es real que hubo reclamos por algunos servicios, como de diálisis o provisión de insumos a pacientes diabéticos, que ya están resueltos. Se han normalizado. Las quejas fundadas de algunos de nuestros afiliados han sido atendidas. Hubo, por problemas de la devaluación, durante 10 o 15 días, una disfunción y una demora en la provisión de medicamentos, que ya está resuelto”, confirmó Ayuch.

El presidente del Iosep mantuvo una entrevista con EL LIBERAL, con motivo del aniversario 54 de la entidad, que lo recordará mañana.

Puntualizó en el caso de los pacientes dializados, uno de los reclamos más fuertes que tuvo la obra social, que se trata de “un problema nacional, porque los centros de todo el país consideran que los valores no son los adecuados, pero nosotros, por una vía o por otra, hemos logrado que los centros sigan atendiendo”.

Aseguró que “los medicamentos oncológicos los tenemos capitados con el Colegio Farmacéutico, y ahora vamos a ampliar esa cápita incorporando nuevas presentaciones y la cerramos por dos años”.

“Hay que destacar que cuando se producen estas crisis, los distintos sectores que intervienen en el procedimiento, de pronto toman medidas que son variables que no las podemos manejar nosotros. Por ejemplo, cuando se produce una devaluación y se viven esos días en que uno no sabe hasta dónde se llega, los proveedores de insumos no proveen, o proveen sin precio, o no hay stock, y se corta la cadena de suministros como se ha cortado la cadena de pagos en muchos sectores de la economía, todo por unas medidas económicas que han fracasado a nivel nacional y han impactado en los distintos sectores, y en la salud, con más fuerza”, analizó. Dijo que la crisis económica “ha producido un retraso en la entrega de medicamentos, pero con las herramientas que lo hemos diseñado, hemos ido resolviendo, paso a paso”.