Central recibió un duro golpe en casa ante Defensa y Justicia

15/09/2019 - 00:25 Deportivo

Central Córdoba dio un paso en falso ayer en la Superliga, al caer como local ante Defensa y Justicia, resultado que le impidió abandonar la zona de descenso. Nicolás Fernández y Bautista Merlini marcaron los goles del equipo de Florencio Varela. Al “Ferro” no le alcanzó con el descuento sobre el final de Jonathan Herrera y se quedó sin invicto en su casa en la sexta fecha del certamen.

Al margen del resultado, lo que preocupó fue la floja actuación colectiva del equipo de Gustavo Coleoni ya que nunca pudo encontrarle la vuelta al partido.

A diferencia de lo que sucedió ante Atlético Tucumán y Racing, Central Córdoba no pudo hacerse dueño del partido en todo el primer tiempo. Le costó asumir el protagonismo al equipo del “Sapo” sencillamente porque nunca encontró la pelota y porque el planteo de Defensa y Justicia lo incomodó demasiado.

La cancha, que fue regada en la previa por primera vez, estaba muy rápida y dio la sensación de que el local nunca pudo adaptarse a eso. Algunos jugadores, especialmente el colombiano Joao Rodríguez, se resbalaron demasiado y eso entorpeció aún más el traslado del balón.

Ni Cristaldo ni Alzugaray pudieron desequilibrar y cambiar de ritmo por las bandas. El primero arrancó por derecha y el otro, por izquierda. Y ni cuando cambiaron de costados pudieron imprimirle ese vértigo al que nos tiene acostumbrado el “Ferroviario”.

Así planteado el panorama, se jugó al ritmo que impuso y que le convenía al elenco de Florencio Varela, que tuvo más la pelota, pero que tampoco generó demasiado peligro en los metros finales. A “Uvita” Fernández, el hombre más de punta del visitante, no le llegaba la pelota y Defensa lateralizaba el juego y terminaba las acciones con centros que morían en los centrales Nani y Correa.

Meli luchó más de lo que jugó y ése era otro síntoma de lo que le costaba al dueño de casa. El ex volante de Boca y Racing no encontraba los espacios para hacerse eje del equipo y poder así poner esos pases filtrados que lastiman al rival.

Arriba, el más movedizo era Joao, aunque con fintas y amagos intrascendentes, y Herrera era puro sacrificio, pero siempre corriendo de atrás a los defensores.

Cómo habrá sido de flojo lo de Central que el primer remate al arco fue recién a los 40’, cuando Rodríguez probó desde el borde del área y el balón se fue muy cerca del poste derecho de Unsaín.

Segundo tiempo

En el arranque del complemento se vio otro Central Córdoba, con la enjundia y la actitud que se le reclamaba al equipo de Coleoni, que seguramente hizo un lavado de cabeza importante en el entretiempo, tal como había sucedido en Cutral Có. La diferencia fue que Defensa y Justicia no es Villa Mitre y entonces al “Ferro” no le alcanzó con el peso de algunas individualidades. Porque si bien la visita la pasó mal en ese cuarto de hora inicial, porque Alzugaray metió alguna diagonal importante, Herrera tuvo una en el área que definió muy cruzada, y el equipo de Central en sí lo empujó; una vez que aguantó ese embate, retomó el control del juego y pegó no una si no dos veces.

Es que sobre los 21 minutos llegó la apertura del marcador para Defensa, cuando Fernández encontró una pelota en el área, tras un centro desde la derecha que la defensa local no pudo despejar. Y “Uvita” le cambió el palo al “Ruso” Rodríguez.

Central no terminó de asimilar el golpe, mucho menos pudo reaccionar, cuando llegó el segundo tanto visitante. Sobre los 24’, otra vez en una jugada que nació por derecha, el centro le cayó a Merlini que abrió su botín derecho y la clavó en el ángulo superior izquierdo de Rodríguez.

Ni con los cambios (Gervasio Núñez por Rodríguez y José Valencia por Meli) el dueño de casa pudo reaccionar. La impotencia se fue apoderando de a poco de los jugadores y la gente empezó a perder la paciencia.

Sobre los 44’, Herrera mostró su olfato goleador al pescar un pelota en el borde del área y la puso abajo, junto al poste derecho de Unsaín, para el descuento que renació las esperanzas. Pero el tiempo que quedaba era muy poco y el Ferro sintió el desgaste y se quedó sin energías para intentar un empate que hubiese tenido sabor a heroico.