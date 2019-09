Para Coleoni, la diferencia estuvo en la “eficacia” al momento de definir

15/09/2019 - 00:29 Deportivo

Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, desmenuzó lo que dejó el encuentro entre su equipo y Defensa y Justicia por una nueva fecha de la Superliga Argentina y consideró que la eficacia de los visitantes fueron el detonante para el resultado final.

“En el primer tiempo, con el afán de ir a presionar alto le dimos la posibilidad a Defensa de juntar pases y eso los puso ansiosos al no poder controlar el balón. Más allá de que a ellos se les dio una posesión importante en el juego, no generaron situaciones. Después los esperamos más abajo y ahí lo emparejamos y hasta tuvimos dos o tres situaciones de pelota parada. Fue un primer tiempo chato. En el segundo tiempo tuvimos nuestro momento. Fueron 25 minutos en los que nosotros pudimos habernos puesto en ventaja, no lo hicimos y Defensa si aprovechó el suyo y fueron los 20 minutos finales y tuvo la chance de llegar dos veces y hacer dos goles. Creo que ahí estuvo la diferencia. Nosotros no aprovechamos las situaciones, pero ellos sí”, comenzó analizando el partido Gustavo Coleoni, en la conferencia de prensa.

“Un empate era justo”

A pesar de haber reconocido la derrota, el Sapo consideró que un empate era lo más justo.

“Podría haber sido un empate por las situaciones que generamos los dos. Defensa siempre va a tener más posesión que el rival porque juega a eso”.

Coleoni, también manifestó que los dos goles seguidos de Defensa y Justicia (el 1-0 llegó a los 21 minutos del complemento y el segundo lo convirtieron sobre los 24), no le permitieron a su equipo poder reaccionar.

“No tuvimos chance de reaccionar. Pasó dos o tres minutos de un gol a otro y se hizo complicado. Pensaba en un cambio para revertir el resultado y cuando miré para hacer un cambio ya nos habían marcado el segundo. A partir de ahí se hizo difícil porque ellos manejan bien la pelota y más con la ventaja a su favor”, reflejó.

La localia

El entrenador cordobés lamentó la primera caída como locales, porque pretende hacer una fortaleza cuando juegan en el Alfredo Terrera.

“Duele porque uno planifica hacernos fuertes en nuestra casa. En el primer tiempo se vio a un Defensa con mucha posesión y nosotros sin poder encontrar el juego. En el complemento cambiamos el sistema, pusimos un 4/4/2 y tuvimos chances para hacer el primer gol. Dejamos pasar esa chance y Defensa no. Ahí estuvo la clave”.

Consultado si realizó las modificaciones con retraso, Coleoni fue claro al memento de contestar.

“Puede ser que haya demorado, pero el equipo estaba bien hasta el gol de Defensa, los que merecíamos éramos nosotros y estábamos jugando mejor, por eso no veíamos la necesidad de hacer cambios. Uno tiene que cambiar cuando el equipo está jugando mal. En el segundo tiempo estábamos bien. En el primer tiempo tampoco jugamos bien, pero Defensa no nos creó peligro”.

En relación al encuentro que sostuvo ante Lanús, donde el equipo jugó bien pero terminó perdiendo, Coleoni ordenó varios cambios y reveló cuáles fueron los motivos.

“Estamos en la búsqueda de encontrar de nuevo el rendimiento. Lo de Copa Argentina jugamos un primer tiempo por debajo de nuestro nivel, pero en el segundo lo ganamos por nuestra jerarquía y hoy (por ayer) hicimos un partido chato en cuanto al juego”, finalizó.