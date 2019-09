“Me voy con un sabor muy amargo”, aseguró Vega

15/09/2019 - 00:30 Deportivo

El mediocampista y capitán de Central Córdoba, Cristian Vega dejó sus impresiones tras la derrota por 2 a 1 ante Defensa y Justicia por la sexta fecha de la Superliga y aseguró haberse retirado de la cancha con un sabor amargo.

“Me voy con un sabor muy amargo. No era resultado que salimos a buscar. No jugamos en el primer tiempo. En el segundo tiempo, tuvimos momentos para golpear, pero no se nos dio y después en una jugada rápida de ellos nos convierten y después no pudimos dar vuelta el resultado”, analizó Vega en la zona mixta.

“En los primeros minutos del segundo tiempo tuvimos algunas situaciones de gol, las cuales no pudimos concretar y el gol de ellos nos golpeó y no pudimos dar vuelta el partido”, completó el “Kili”.

Vega también fue otro de los protagonistas en asegurar que Defensa y Justicia ganó el juego porque aprovechó las chances que generó en el complemento.

“No marcamos en el mejor momento de nosotros y si no haces los goles, seguramente te convierten en nuestro arco y eso seguramente lo que pasó”, consideró.

Vega hizo hincapié en los problemas que tiene Central Córdoba para convertir.

“No sé que salió mal. Lo que sí creo que no tuvimos suerte para hacer el gol. Eso iba a ser fundamental porque era un buen momento. La falta de gol nos jugó en contra”.

“Un gol antes del primero de ellos, hubiese sido lindo. El gol llegó pero era demasiado tarde. Debemos estar más finos en la definición para conseguir resultados positivos”, amplió.

Enojo de la gente

El referente del plantel, también se refirió a la impaciencia de la gente y aseguró que ellos también tiene el mismo deseo de ganar que el público.

“Entiendo a la gente que quiere ganar siempre y es el mismo deseo que tenemos los jugadores sea en la cancha que sea. Le pedimos tranquilidad porque el equipo se va a entregar al máximo siempre en cualquier cancha”.

A pesar de haber terminado masticando bronca, Vega prefiere mirar al futuro y se enfocó en el próximo compromiso ante Argentinos Juniors, encuentro que disputará el viernes en cancha del “Bicho”.

“Ahora hay que trabajar más unidos que nunca. Tenemos una semana corta para trabajar. Debemos mejorar mucho e ir a buscar el triunfo en Argentinos, porque lo necesitamos mucho. Queda bastante y hay tiempo para corregir”.