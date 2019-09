Old Lions ganó en “La Feliz” y está en octavos de final

15/09/2019 - 00:52 Deportivo

Old Lions consiguió un gran triunfo en Mar del Plata ante San Ignacio Rugby por 24 a 19 y de esta manera logró la clasificación a octavos de final del Torneo del Interior, al finalizar segundo en la Zona 8 del certamen, para ratificar de esta manera su gran temporada. El equipo santiagueño ganó un duelo directo, ya que ambos llegaron a esta fecha final igualados en puntos, por lo que el partido era una verdadera final.

El partido empezó adverso para el León, ya que San Ignacio llegó al try antes de los 20 minutos. Esa primera mitad terminaría 14 a 3 a favor del local, que volvió a apoyar ante un rival al que le costaba ser profundo y que sólo pudo anotar un penal por medio de Juan Villalba.

Sin embargo, el complemento encontró a un Old Lions más agresivo, y así, San Ignacio se vio sorprendido y el partido cambió por completo. En 10 minutos, la visita llegó al try a través de Lautaro Heredia y Facundo Leiva y antes que el local pudiese reaccionar, Bautista Torresi conquistó el tercer try para poner el partido 24 a 10. Como era de esperar, el local presionó en los minutos finales en busca de torcer la historia y así logró achicar el marcador, pero no le alcanzó para revertir el resultado y la clasificación de los santiagueños, que esperaban el desenlace del partido entre Santa Fe Rugby y Old Christians de Uruguay para conocer a su rival de octavos de final.

Santiago Lawn Tennis

Santiago Lawn Tennis tuvo una muy buena actuación y venció a Universitario de Salta por 36 a 34 por la sexta fecha de la Liguilla clasificatoria al Super 10 2020. Los rojiblancos construyeron su mejor actuación del torneo y demostraron que están en condiciones de pelear un lugar para jugar en la elite del rugby regional. El triunfo le da ánimos para pelear la clasificación hasta la última fecha, deberá ganar todos los juegos.