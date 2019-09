Lavagna: “Hubo muchas presiones para que abandonara mi postulación”

15/09/2019 - 01:18 Economía

Roberto Lavagna surgió a principios de año como el candidato del consenso, incluso sonó como uno de los posibles pilares de Alternativa Federal, un espacio que implosionó antes de que se definieran las candidaturas. Al respecto, el exministro de Economía habló de lo difícil que es mantener una postura firme, como lo hizo él y Juan Manuel Urtubey, de construir fuera de la grieta que alimentaron el macrismo y el kirchnerismo. Y añadió que “parte de los problemas tiene que ver con la actitud de jugar siempre a ganador en política”. En tal sentido, reconoció que hubo muchas presiones para que “abandonara mi postulación”.

-Siempre se mantuvo firme en sostener una tercera vía, una alternativa. ¿Es porque preveía que la grieta podía perjudicar al país?

-Yo creo que hay que esperar que el tiempo se encargue de demostrar las cosas. Buena parte de los que decían estar en el centro, en realidad usaban la excusa del centro para negociar su posicionamiento de un lado o del otro, ya sea como aliados del gobierno o aliados del Frente para Todos. Los que nos mantuvimos firmes, fuimos los que hoy integramos la fórmula de Consenso Federal junto con Juan Manuel Urtubey, que supo mantener la firmeza de su posición.

-¿Es difícil mantener una postura, sabiendo que si se jugaba por algunos de los “extremos” era más factible ganar una elección o bien acceder al poder?

-Sí, es difícil, pero parte de los problemas económicos, sociales, políticos que tiene nuestro querido país, tiene que ver con esta actitud de querer en política jugar siempre a ganador. Por supuesto que uno aspira a ganar, pero no entregando ciertos principios, ciertas ideas, dándose vuelta permanentemente para rumbear hacia donde se supone que está el triunfo.

-¿Consenso Federal es una construcción a largo plazo?

-Más allá de esta elección, queda un espacio con Juan Manuel Urtubey, con Graciela Camaño, con “Bali” (Eduardo) Bucca, con Marco Lavagna, y demás. Es la intención que esto perdure, no es poco lo que se ha hecho: hace un año no había nada en el medio, sólo estaban los extremos y hoy los extremos tienen que reconocer que esta tercera fuerza existe, que resistió todas las presiones que hubo y que fueron muchas para que abandonara su postulación y que eso debe ser efectivamente la base del desarrollo político nuevo, en el centro, con un programa de contenido federal que es absolutamente esencial, el país se dice federal, tiene una constitución federal, pero en la práctica funciona de manera mucho más concentrada en Buenos Aires. Fíjese que en un documento que sacamos hace más de cinco meses, uno de los puntos que nosotros señalamos es el replanteo territorial del país. Buenos Aires y el Gran Buenos Aires tiene un peso inusitado; por momentos tienen la impresión de que se están hundiendo bajo su propio peso, con condiciones inhumanas para quienes viven ahí y demás, y el resto del país a veces vaciándose porque no hay una atención suficiente y específica a lo que son las economías regionales.