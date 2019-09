15/09/2019 - 08:16 Opinión

Por Natalia Barrera. Creadora del método Alquimia Femenina, dirigido a mujeres que quieren un cambio profundo en sus vidas.





En algún momento de la vida llega una de las preguntas que más incertidumbre nos generan: ¿cómo hago para lograr lo que quiero? y la respuesta parece sencilla: haciéndolo. Hacer es movimiento, pero se tiene que acompañar ese movimiento con el trabajo interno que hagamos con nuestra mente.

Es necesario tener un diálogo amable y sincero con nosotros mismos y usar las palabras correctas ya que estas tienen mucho poder y es un camino de ida para lograr eso que tanto anhelamos.

Muchas veces las palabras vienen de las emociones que, a su vez, se generan a partir de los pensamientos que tenemos en nuestra mente. Es necesario invertir y trabajar en nosotros para tener una mente fuerte porque ella nos va a poner límites, nos va a decir si podemos hacer algo o no. Por eso es importante alinear pensamientos, palabras y emociones.

Lo primero es ordenarnos internamente, liberarnos de creencias limitantes y accionar hacia lo que queremos. Si estamos divididos interiormente, esa división se espejará en el exterior. Brian Tracy en su libro "Hábitos para ser millonario", expresa: "tu mente consiente no puede retener más de un pensamiento, positivo o negativo. Tú mente puede pensar en cientos de cosas, pero en un momento concreto solo puede pensar en una cosa. Y eres libre de elegir aquello en lo que quiere pensar. Un habito esencial es mantener tu mente claramente centrada en los objetivos que quieres conseguir y en las acciones que tenes que realizar para conseguirlas".

Para lograr lo que nos proponemos es importante tener una buena relación con nosotros mismos. Si no confiamos en nosotros si creemos que no lo vamos a lograr, entonces, no vamos a llegar a nuestras metas. Nosotros somos nuestros mayores enemigos, por eso el camino de alquimia te invita a trasformar ese "enemigo" en tu "aliado" y hacer que tu mente en vez de sabotearte te empuje para ir más allá de tus limitaciones.