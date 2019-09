Márquez se quedó con el Gran Premio de Misano y acaricia el título

15/09/2019 - 16:50 Deportivo

En una final para el infarto, el español Marc Márquez se quedó con el Gran Premio de Misano tras un duelo más que electrizante ante Fabio Quartaro en la última vuelta.

Andrea Dovizioso y Alex Rins le habían ganado las carreras en Austria y Silverstone, respectivamente, pero en esta oportunidad, el barcelonés pudo mantener la ventaja y quedarse con la victoria. “Es fantástico ganar aquí, en Italia”, aseguró a sabiendas de que tenía a todo el público en contra.

Recordemos que en la previa a esta carrera había tenido un tenso cruce con Valentino Rossi, ídolo indiscutido de los tifosi, que terminó la carrera en la cuarta posición.

Obviamente, el español no dejó pasar la oportunidad de recordar lo sucedido ante “Il Dotore”: “Había rabia. En las últimas carreras, perder en la última curva te toca. Lo intenté por el empujoncito que me dieron ayer. Hubo un extra de rabia, de moral, a pesar de que el equipo quería que me mantuviera tranquilo“.