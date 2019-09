Aníbal Pachano: “El Bailando por un sueño me gusta cuando se ve arte y no peleas de ego”

15/09/2019 - 21:43 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

Sin el frac con corbatas multicolores y sin sus clásicas galeras, Aníbal Pachano vino a Las Termas de Río Hondo como figura invitada del Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo 2019 que concluyó ayer con la entrega de plaquetas a los ganadores (ver nota pág. 3).

De jean, camisas con colores discretos, zapatillas y atildados bigotes, este hombre que adquirió popularidad en el 2009 cuando participó en el programa televisivo Showmatch, caminó por las calles del principal centro turístico de Santiago del Estero acompañado por Ana Sans , su ex esposa y madre de su hija Sofía Pachano.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, el también arquitecto se refirió a su presente artístico y al estado de felicidad por tener trabajo tanto en “Bendita TV” (Canal 9) como también en el lugar en donde alcanzó la masividad, el show que conduce Marcelo Tinelli por El Trece.

¿La versión 2019 del Bailando vino menos polémica?

Me parece que vino con menos peleas. A mí, el Bailando me gusta cuando se ve arte y no peleas de ego, cuando se empieza a ver el esfuerzo y el trabajo de la gente que realmente se dedica a bailar, a actuar, a cantar. Me parece que de eso se trata este concurso. Entonces, cuando se desdibuja y empiezan a aparecer personajes que no están acordes al concurso a mí me pone no de muy buen humor. Pero, en general, creo que está moderado.

¿Cómo vive este regreso al programa de Marcelo Tinelli en donde el baile y la solidaridad van de la mano?

Está re bueno que se haga por un hecho solidario, en donde muchos se olvidan del sueño y son algunos pocos los que piensan y trabajan en pos y se acuerdan solamente en el momento que necesitan la votación. Hay otra gente que no, caso de mi hija (Sofía Pachano), que está todo el tiempo trabajando para hacer realidad su sueño. Creo que eso es lo más importante, poder cumplir la necesidad de la gente.

En lo personal, ¿cumplió todos sus sueños?

Estamos en eso. Siempre falta algo, pero hasta ahora estamos bien. Yo me siento bien. Estoy trabajando en el lugar que quiero, tanto en “Bendita TV” (por Canal 9, con Beto Casella), adonde me divierto mucho, y en el Bailando donde hago un personaje más sofisticado, más fashion, pero que en la realidad tiene una puntuación de un pseudo crítico, más duro. Pero, más allá de eso lo que sí sé es que trato de darle un toque de artística, de explicar desde el arte qué es lo que le sucede al participante.

¿El music hall renació o siempre estuvo latente dentro del género del musical?

Revivió desde la época en que hice Botton Tap. Fuimos como los pioneros en hacer ese clack en los años 80. Me parece que siempre va a ser una fórmula y un espectáculo donde un conjunto de disciplinas arman el proyecto y eso es lo lindo.l