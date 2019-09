“Botton Tap” imprimió un sello a su carrera artística

15/09/2019 - 21:44 Pura Vida

Con “Botton Tap”, Aníbal Pachano y Ana Sans (su ex esposa) fueron transgresores en la propuesta del music hall. Hoy, quienes revolucionan son los cultores de la música y los bailes urbanos. Al respecto, Pachano dijo a EL LIBERAL: “A mí me parece rebueno que la calidad del baile vaya superando y cambiando los estilos. Me parece que el urbano tiene una cosa muy acotada. No es una técnica de baile de posición clásica. El resto de las disciplinas parten de un clásico. Esto (por lo urbano) parte de una cosa que es más o menos interesante y hay muchos chicos que lo hacen muy bien y que creo que es lo nuevo, pero no todo lo urbano es un Fred Astaire. Lo urbano parte de muchas cosas que en un momento Fred Astaire o Gene Kelly han hecho como en este mundo del baile. Yo soy un artista que no le importa nada de lo que haga el otro mientras que lo que yo tenga lo haga con dignidad. Yo me ocupo del trabajo. Aplaudo cuando el otro tiene trabajo y éxito”.

Pese a los años de trayectoria, los trabajos realizados, uno deduce que aún usted está en eso de prueba y error en pos de una excelencia de sus obras.

Porque me parece que está bien renovarse uno. Entonces, es un desafío para mí estar en un espectáculo donde estoy en contacto muy directo con el público. Eso lo hice por última vez en el año 1994 en Punta del Este. Ahora, volví a esa fórmula que funcionó y donde la gente se divierte, lo disfruta, esté cerca con sus artistas, se saca la foto. Es como que le das y premio a todo el público porque, en definitiva, se lo merece. Es nuestro verdadero juez.

¿Cero personaje arriba y debajo del escenario?

Soy honesto ciento por ciento. Así soy y seré para siempre. La capa y la galera son aditamentos, nada más que eso. El verdadero Pachano es el que todo el mundo conoce. Nada de dobles personalidades. Soy auténtico. Traspasé la pantalla. Estar en el corazón de la gente es muy lindo. Que me saluden, que quieran fotos conmigo. Estoy muy contento por todo lo que genero en la gente y por la maravillosa devolución que tengo. Me hace sentir muy bien, me alimenta el ego, pero también me hace poner los píes sobre la tierra. l