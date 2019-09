Arana escuchó el “Te amo” de su padre 2 días antes de su muerte

15/09/2019 - 21:46 Pura Vida

Facundo Arana tiene acostumbrado a su público con anécdotas conmovedoras. Esta vez, invitado al programa “PH: Podemos Hablar”, que conduce Andy Kusnetzoff recordó el vínculo con su padre, quien falleció hace un par de años.

‘Mi viejo murió hace unos años y lo hermoso es cuando pudiste resignificarlo. Cuando realmente tuviste el tiempo de poder valorar lo que pasaba, valorar que ellos hicieron, no lo que quisieron sino lo que pudieron, y cómo ellos también estaban en medio de su vida intentando criar a sus hijos”, comenzó diciendo el actor.

Y agregó: “Mi viejo era Juez y era encontrarme con una pared. Mi vieja era la que me daba como un ‘amor de guerrilla’ porque me cubría de una cosa que para mí era impresionante”.

“Mi viejo no sabía decir ‘te quiero’. Entonces yo le decía ‘pa, te quiero’ y él me miraba del mismo modo y me decía ‘igualmente’, con la pausa del que trata de decirlo pero no puede”, contó. Y concluyó: “Dos días antes de morirse, yo me iba del sanatorio y le digo ‘chau, pá, te amo’, ‘te amo’, le dije. Y me responde ‘yo también’. Ahí me vuelvo sobre mis pasos y le pregunto ‘¿qué dijiste?’. Y me miró desde la cama, y me dijo ‘te amo, yo también’, y ahí me fui. Fue como que mi vida con él terminó bien en el último segundo de la película”.l