Alfaro destacó el triunfo, pero se acordó de las críticas por el planteo ante River

16/09/2019 - 00:47 Mundo Boca

El director técnico de Boca, Gustavo Alfaro, destacó anoche el triunfo ante Estudiantes de La Plata e hizo menciones sobre las críticas que recibió por el planteo en el último Superclásico ante River Plate y del liderazgo de Carlos Tévez en el plantel, pese a no ser titular.

“Al equipo le faltó liquidarlo y resolverlo. Pudimos golpear rápidamente y después de los 25 minutos nos acomodamos y empezamos a tener llegadas. En el segundo tiempo lo vi a Boca mejor acomodado, no padecimos tanto, pero no lo definimos. Nos faltó eficacia, pero lo ganamos bien”, comentó.

“Me criticaron y cuestionaron por el partido con River, pero no quería ser partenaire de nadie porque era el primer partido después de la final en Madrid y jugamos el partido que teníamos que jugar. Miro para adelante, no me detengo en ese partido, estaba tranquilo porque las críticas estaban en el técnico y a mi no me mueve el amperímetro. Tengo claro dónde estoy parado”, señaló.

También, tuvo palabras sobre Carlos Tévez, y dijo: “Entiendo las trayectorias, las jerarquías y los liderazgos pero esto es un equipo. Carlos (Tévez) es nuestro líder más allá de no haber sido titular ante River o ante Estudiantes”.l