Blanco acabó con una larga sequía

16/09/2019 - 00:49 Deportivo

Hasta el encuentro ante Agropecuario Argentino, el “Aurinegro” no había ganado ningún partido y solo acumulaba un punto, tras el empate ante Ferro en la fecha pasada, pero eso no era lo único negativo. Lo más preocupante de la campaña era que Mitre no había marcado goles en sus primeros cinco juegos (contando la derrota por Copa Argentina ante Ferro) desde que es conducido por el entrenador Gabriel Gómez.

Esa racha se pudo cortar recién a los 42 minutos del segundo tiempo cuando Blanco puso el 1-1 desde el punto de penal.

El último gol de Mitre en la Primera Nacional, lo había marcado justamente Blanco en la derrota 4-2 sobre Almagro en la última fecha del torneo pasado.

Mitre tuvo que esperar cerca de 460 minutos para volver a festejar un gol. Por suerte para el equipo del barrio 8 de Abril, se cortó la sequía en el momento justo, porque los punteros comienzan a despegarse y el “Auri” se hundía en la tabla y cabe recordar que en esta temporada descienden los últimos.l