La novia de Caniggia a Nannis: “Que se busque un novio y haga su vida”

“Si él se quiere divorciar, que se limpie de todas las mujeres con las que estuvo saliendo. Que no haga esto adelante de sus hijos, porque esta hija de re mil vive en el mismo lugar donde viven mis hijos”. Es lo que dijo Mariana Nannis en Italia al programa de TV “Live non e la d’urso”.

Según medios internacionales, Nannis habría recibido 20 mil euros a cambio para hablar de su relación con Claudio Caniggia, quien inició los trámites de divorcio después de 29 años juntos. Allí volvió a acusar al padre de sus hijos de “adicto” y también calificó de “prostituta” a Sofía Bonelli, la mujer que acompaña al exfutbolista desde hace un tiempo.

Si bien hasta el momento el ex jugador de la Selección argentina no había manifestado cuál era su presente sentimental, lo hizo a través de un bozal legal que solicitó para que Mariana Nannis no pueda nombrarlo en los medios, así como tampoco a Bonelli.

“Resuelvo intimar a la señora Mariana Belén Solange Nannis Silles a abstenerse de difundir, divulgar, exhibir, reproducir, hacer referencia y/o facilitar a terceros información, noticia, dato, imagen de todo tipo respecto del señor Claudio Paul Caniggia, su familia y/o su pareja la señorita Sofía Bonelli en medios gráficos, radiales, televisivos y/o redes sociales, web y todo otro medio de comunicación masiva”, indica el documento firmado por el juez que avaló el pedido del exjugador.

De esta manera, se confirma que Caniggia está en pareja con la modelo Sofía Bonelli.

“No puedo decir que estoy bien porque pasé por momentos de mucha bronca”, según dijo a Teleshow al remarcar declaraciones de Sofía.

“Todo está en manos de la Justicia desde que ella se sentó en el programa de Susana Giménez y le había llegado mi carta documento. Habló igual de mí, hasta el día de hoy, y mandó a terceros a decir cualquier cosa y convencer en diferentes programas lo que yo era”, dijo Bonelli, quien llegó de un viaje a Brasil, a donde realizó una campaña de trajes de baño.

“Que se busque un novio y que haga su vida. Es una mujer muy linda que puede tener lo que quiera. ¡Que sea feliz!”, agregó sobre Mariana Nannis, quien también se destaca como colaboradora en la sección moda en distintos medios gráficos.

Se mostró molesta por los adjetivos calificativos que utilizó Nannis al referirse de ella como “prostituta drogadicta”.

“Los que me conocen saben cómo soy”, aclaró, y concluyó: “Está todo bien de mi parte. La Justicia se encargará”.