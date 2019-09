16/09/2019 - 22:22 La Banda

Visiblemente emocionado, el intendente Pablo Mirolo encabezó esta tarde la ceremonia protocolar del 107° Aniversario de La Banda, realizada en la tradicional avenida Besares, oportunidad en la cual revalorizó la identidad “Cuna de poetas y cantores” que forjó su historia con la lucha y el sacrificio de criollos e inmigrantes, y aprovechó la ocasión para hacer un fuerte llamado a todos los vecinos a “seguir trabajando juntos” y afirmar que sólo de esta forma “La Banda será parte del tiempo de progreso que viene para el país”.

En el palco oficial el jefe comunal estuvo acompañado por el referente nacional del Frente Renovador, Sergio Massa; el ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Barbur; el intendente de Bandera, Guillermo Novara; diputados nacional y provinciales, miembros del gabinete municipal, concejales y representantes de las fuerzas de seguridad y de instituciones intermedias.

En el momento del discurso, Mirolo hizo un repaso por los orígenes de la ciudad, en el que destacó la identidad del ser bandeño, influenciado por la mezcla entre los criollos y las corrientes de inmigrantes.

“Los bandeños tenemos muchos motivos para estar orgullosos, no solamente porque La Banda se convirtió en un polo agrícola y comercial de nuestro Santiago y del norte del país, sino también por esa fuerte cultura que tenemos, que va por nuestras venas y sale de nuestra piel, que ha dado nacimiento a tantas personalidades importantes. Por nombrar algunos: Domingo Bravo, Blanca Irurzun, Lisandro Amarilla. En la parte musical cómo no recordar a Carlos y Agustín Carabajal, y nuestros contemporáneos a Peteco Carabajal y Néstor Garnica. Esto nos ha dado nuestra marca como Cuna de poetas y cantores”, dijo.

“Pero estos 107 años seguramente nos encuentra a los bandeños atravesando muy difíciles para todos los argentinos”, amplió el mandatario al hacer referencia a la crisis económica nacional.

“Sin embargo, en los últimos cuatro años en La Banda hemos logrado con mucho esfuerzo, diálogo, consenso y sacrificio, pero con el trabajo conjunto de los vecinos establecer políticas municipales que se van a prolongar a lo largo del tiempo, como las políticas educativas, de protección medio ambiente a través del programa La Banda Limpia; el boleto gratuito para que nuestros chicos puedan ir a la escuela gratis en nuestro sistema de transporte; nuestro sistema de seguridad Alerta Banda que es otro motivo de orgullo”.

“Todos estos logros han merecido el reconocimiento de nuestros vecinos, pero también nuestra gestión ha sido reconocida por el Gobierno Nacional por segundo año consecutivo como una de las 15 mejores administraciones municipales del país”, agregó en medio de los aplausos de la gente que asistió a la ceremonia.

No obstante, advirtió del futuro inmediato. “Seguramente los tiempos que tenemos por delante van a ser complicados, porque vamos a tener que redoblar esfuerzos para seguir trabajando juntos, para que crezca nuestra ciudad, nuestra provincia, y que también nuestro país se ponga de pie. En ese camino Sergio Massa será seguramente uno de los protagonistas fundamentales”, expresó.

“En esta Argentina que se viene necesitamos poner nuevamente al trabajo y la educación como parte del progreso, como lo hicimos en La Banda, para que la Argentina pueda salir de estos niveles de pobreza alarmantes”.

Antes de finalizar el mandatario alentó a los vecinos a no desesperar y a ratificar su compromiso. “Vamos a estar en el lugar que nos merecemos. Seguramente vamos a volver, por eso en este nuevo aniversario nuestro compromiso no solamente es con los bandeños, no solamente con los santiagueños, es trabajar para que los argentinos de una vez por todas estemos unidos y podamos salir de esta profunda crisis y para que La Banda también sea parte de ese progreso que viene para el país”.

Un bandeño más

Sergio Massa también tomó la palabra en el acto central. “Debo confesarles que en La Banda aprendí a amar al interior del interior de la Argentina, por la fuerza del trabajo, del patriotismo que muchas veces no se ve allá en donde se toman decisiones, y cada vez que queremos respirar ese amor por nuestra patria y recorremos por el interior, tratamos de pisar un ratito este rincón de la Argentina del que me siento un poquitito parte. Siento que un pedacito de mi corazón es bandeño”, expresó.

El dirigente nacional también hizo referencia a la realidad del país. “Transformemos el dolor y la bronca en esperanza y pongámonos a trabajar para que de una vez por todas podamos hacer de nuestra patria el lugar que soñamos y nos merecemos”, fue una de sus frases más fuertes que consiguió los aplausos de la gente.

En otro tramo dijo: “Nuestros hijos nos obligan a pensar que no podemos resignar a entregar a nuestro país, nuestros veteranos de Malvinas que nos acompañan también son ejemplo porque no dudaron en arriesgar sus vidas por la patria. Cómo no vamos a pelear nosotros por poner nuestra argentina de pie si muchos de ellos dejaron sus vidas. Tenemos que hacerlo entre todos, aprendiendo de la herencia de quienes hace tantos años, sin que hubiera llegado el ferrocarril, vinieron a sembrar su esfuerzo para construir una ciudad en este rincón de nuestra patria”.

Antes del cierre con el habitual desfile de delegaciones escolares, fuerzas de seguridad e instituciones, el acto tuvo un momento artístico con el violinista Néstor Garnica y Mario "Musha" Carabajal junto a sus músicos, quienes interpretaron el vals "Ciudad de La Banda", la chacarera emblemática de "Añoranzas", "Chacarera del violín" entre otras canciones que hicieron bailar a decenas de parejas frente al escenario.