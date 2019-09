Citan a docentes e instituciones por el estado de trámites

16/09/2019 - 23:02 Santiago

Mesa de entradas del Nivel Primario del Consejo General de Educación, cita a docentes e instituciones a notificarse del estado de trámites.

Deben concurrir a la planta baja del edificio de Belgrano (S) 1940, de esta ciudad:

Dirección Escuela Nº 339 (asunto número 4361/15); Dir. Esc. Nº 339 (1179/15); Dir. Esc. Nº 339 (48651/15); Lugones, Gicela T. (30349/17); Rodríguez, Sonia (25913/17); Cuello, Mirta J. (33511/18); Lescano, María E. (2305/18); Goitia, Hilda A. (56631/18); Dir. Esc. Nº 519 (27168/19); Dir. Esc. Nº 436 (25132/19); Herrera, Natalia (28396/19); Jiménez, María E. (24121/19); Maldonado, María I. (54446/18); Arévalo, Ricardo O. (61433/17); Giménez, Susana A. (15675/19); Carrizo, Analía R. (15420/19).

Figueroa, Viviana A. (asunto Nº 15615/19); Godoy, Claudia del C. (15674/19); Leiva, Mariela (15447/19); Dir. Esc. Nº 1213 (25429/19); Sánchez, Dardo N. (57746/18); Villalba, José I. (56736/18); Santos, María C. (15241/19); Sleive Leiva, Pedro (15317/19); Díaz, María I. (15477/19); Dir. Esc. Nº 818 (24252/19); Dir. Esc. Nº 1147 (28618/19); Frías, Ramona (24558/19); Bonardi, Carla (27546/19); Acuña, María C. (21011/19); Agrup. Nº 86126 (21462/19); Dir. Esc. Nº 28 (17432/18). Dir. Esc. Nº 725 (As. Nº 23869/16); Medina, Denys (21375/19); Sneidenit, Fernando A. (23350/19); Oroná Luis E. (18624/19); Dir. Esc. Nº 319 (27053/19); Salto, Daniela L. (14100/19); Páez, María M. (27429/19); Arce, Ester R. (65930/14); Dir. Esc. Nº 423 (16108/15); Mansilla, Mario A. (40629/16); Díaz, Omar A. (10987/19); Pérez, Silvina E. (22294/19).