Para Alfaro, Tévez sigue siendo el líder

16/09/2019 - 23:45 Mundo Boca

El entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, remarcó luego de la ajustada victoria por 1 a 0 sobre Estudiantes que pese “a no ser titular, Carlos Tévez sigue siendo el líder del plantel”.

“Por más que no haya jugado como titular los dos últimos partidos, Tévez sigue siendo nuestro líder. Es que aún estando afuera, no se puede, sino que debe seguir siendo líder”, refrendó Alfaro.

“Es que acá todos los jugadores están detrás de un objetivo, porque por ejemplo a Agustín Almendra lo puse en reserva y a Brandon Cortez en cuarta, para que tengan rodaje. Acá el que toma las decisiones soy yo, y si me equivoco o no me hago cargo”, remarcó.

Acto seguido “Lechuga” describió las razones por las que Tévez es suplente y la pelea por el lugar de madia punta la tienen tan difícil los cuatro candidatos a ocupar esa posición.

“Acá tengo para el puesto de media punta a (Emanuel) Reynoso, (Mauro) Zárate, (Alexis) Mac Allister y Tévez. A Bebelo y el Colorado, por características, a veces los hago jugar en otras posiciones, pero en términos generales los cuatro están para el mismo puesto”, puntualizó.