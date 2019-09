“Nacho” Paz jugará en Atenas de Patagones

17/09/2019 - 00:23 Deportivo

El santiagueño Ignacio “Nacho” Paz inició ayer la pretemporada de Atenas de Carmen de Patagones, que jugará la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

“Nacho”, un escolta de 19 años que viene de jugar el Torneo Federal con Nicolás Avellaneda, asumió el desafío de salir de su provincia por primera vez para intentar dar el salto de calidad en su carrera deportiva.

“Estoy muy feliz de la oportunidad que me dio el Club Atenas y voy a tratar de aprovecharlo al máximo dando lo mejor de mí. No conozco nada de la ciudad, pero algunos de sus jugadores los he visto por internet. También va a ser muy importante compartir equipo con Corzo”, expresó en referencia a su comprovinciano Mauricio Corzo, que también llegó como refuerzo.