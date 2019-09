Old Lions deberá ir a Montevideo en octavos

17/09/2019 - 00:57 Deportivo

Montevideo será el destino de Old Lions en los octavos de final del Torneo del Interior B, ya que su rival será Old Christians de Uruguay, que se adjudicó la Zona 5 y que por tal motivo tendrá ventaja deportiva en esa instancia en la que jugarán 12 equipos que iniciaron este torneo, más 4 que provienen del Interior A. Old Lions llegará con un buen descanso al duelo del 5 de octubre. De los 16 equipos que jugarán octavos, ocho ya aseguraron su lugar por haber finalizado en los dos primeros de cada grupo, en tanto otros 4 surgirán de los repechajes que se jugarán el próximo fin de semana y los 4 restantes son los que finalizaron en el cuarto lugar de cada zona del Torneo del Interior A.

Los clasificados

Esos cuatro equipos son Old Resian de Uruguay, Universitario de Tuc., Sociedad Sportiva B. Blanca y Trébol de Paysandú, que esperarán justamente a los ganadores del repechaje para conocer su rival de octavos de final. Mientras tanto, los octavos ya conformados son Old Christians (1º Zona 5) vs. Old Lions (2º Zona 8); Curne (1º Zona 8) vs. Santa Fe Rugby (2º Zona 5); Palermo Bajo de Córdoba (1º Zona 6) vs. La Tablada de Córdoba (2º Zona 7) y Crai de Rosario (1º Zona 7) vs. Liceo de Mendoza (2º Zona 6). Maristas de Mendoza, G y E de Rosario, Uru Curé de Córdoba y Duendes de Rosario se clasificaron para las semis del Interior A.