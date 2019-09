FÚNEBRES | 17 de septiembre de 2019

17/09/2019 - 01:54 Funebres

FALLECIMIENTOS

Zoilo Campos

María Emilia Loza

Rita Iolanda Bica

Aída Labate de Romano

Lauriana Ibáñez (Dpto. Guasayán)

Raúl Gustavo Ibáñez (Simbolar)

Alberto Farías (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BICA, RITA IOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Su hija Rita Leonor Corral sus nietos Gabriela, Estefania,Agustin, Chaparro sus restos son velados y sepultado en el CEMENTERIO PARQUE DE LA PAZ HOY 9 HORAS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BICA, RITA IOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Su sobrino Daniel Bica y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BICA, RITA IOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. "El Señor la recibe en sus brazos, llenos de misericordia, por su fecunda vida, plena de realizaciones, paz y amor". Amalia B. Domínguez y su señora madre Celia Sequeira participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan en el dolor y la oración a su hija Rita y sus nietos.

BRANDÁN, ROBERTO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/19|. "Lo llevaremos siempre en nuestros afectos". Juan A. Saad y Cuca Figueroa de Saad y sus hijos Valeria, Andrea, Daniel y sus respectivas familias, abrazan en el dolor a Palmira, sus hijos, hermanas y demás familiares en estos momentos tan tristes para todos.

BRANDÁN, ROBERTO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/19|. Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando, Germán y sus hijos políticos acompañan a la querida familia en este dolor recordándolo al amigo Roberto con cariño.

CAMPOS, ZOILO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/19|. Un 15 de Setiembre cerraste tus ojos y partiste a la Casa del Señor, que El te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno. Su esposa Eulogia, tus hijos Beto, y Fredy, hijos políticos Judith y Verónica, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

CAMPOS, ZOILO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/19|. Su hija Fabiana y su hijo político Walter Ponce, sus nietos Hernán, Nahian y Mikaela, acompañan su partida con gran tristeza y profundo dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

CAMPOS, ZOILO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/19|. Tu partida me causa mucho dolor, pero el Señor decidió recibir en sus brazos para darte el descanso eterno y brille para tu la luz que no tiene fin. Su hija Gladys Campos y tus nietos Sole, Pablo, Nahuel, su nieto político Eduardo y bisnietos Thomas y Ámbar Zoilo Campos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, ZOILO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/19|. Personal del Hospital de Neumonológía Dr. Gumersindo Sayago participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera Sra. Gladys Campos. Ruegan una oración en su memoria.

CORVALÁN, FRANCO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. Los primos de sus abuelos, Pocho, Estela, Chicho, Lila y sus respectivas familias les acompañan con profundo dolor e inmenso cariño.

CORVALÁN, FRANCO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. Los alumnos de 5º Grado "A", del colegio La Misericordia acompañan a su señor Daniela en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, FRANCO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. Queridos Aldo y Tere, sorprendidos y acongojados ante tremenda pérdida. Los acompañamos con nuestro profundo cariño y afecto en esta circunstancia, y rogamos a Dios, les de a ustedes la suficiente fuerza para sobrellevar esta tragedia, y que para Franco brille la luz que no tiene fin. Sus amigos Nena García y Gunter Rebullida.

CORVALÁN, FRANCO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Los integrantes de la C. D. del Centro Vecinal del Barrio Jorge Newbery, participan con dolor ante irreparable pérdida, rogando al Señor traiga el consuelo para su familia y oraciones en su memoria.

CORVALÁN, FRANCO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. Marta, Miguel y José Guzmán y Mario Peralta participan con profundo pesar el fallecimiento del nieto de sus muy apreciados vecinos Aldo Corvalán y Teresa Ruso, y sobrino de Angelita Ruso. Imploran bendiciones al Altísimo para toda la familia, golpeada por este dolor tan grande e inesperado.

FERNÁNDEZ DE PAZ, CLAUDIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. Lucía del Valle Acuña y familia, participa con dolor su fallecimiento. Acompañamos a sus padres, hermanos, esposo e hijos en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE PAZ, CLAUDIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. Julia Andrada de Santillán y sus hijos María de los Ángeles, Enea y Marcela participan con profundo dolor su fallecimiento.

FERNÁNDEZ DE PAZ, CLAUDIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. La promoción 1955 de la Escuela Normal del Centenario participa el fallecimiento de la sobrina de su compañera Norma Fernández de Acosta.

FERNÁNDEZ DE PAZ, CLAUDIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. Hay circuntancias en que las palabras sobran. Pupi y Chamaco: va todo nuestro cariño en un fuerte abrazo, haciéndoles llegar de esta manera que acompañamos y hacemos nuestro su dolor. Noemí y Mauricio Domínguez.

FERNÁNDEZ DE PAZ, CLAUDIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. Dios misericordioso ponemos en tus manos a tu hija Patricia. Concédele la paz eterna y recíbela en tus brazos. Acompañamos a sus padres y a su tía Norma Fernández de Acosta, sus amigas y compañeras de promoción 55 de escuela Centenario: Julia Andrada, Rosa Cortez, Aída Rojas, Blanca Díaz, Lucinda Figueroa, Anita García, Isabel Najar, Hilda Medina y Caridad Jaime participan con dolor y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE PAZ, CLAUDIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Comisión directiva del Sindicato Telefónicos (S.O.E.E.S.I.T.S.E.) e integrantes del Centro de Jubilados y Pensionados Telefónicos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la hija del compañero Luis Domingo "Chamaco" Fernández. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE PAZ, CLAUDIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. "Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Siempre voy a estar en el corazón de ustedes y desde este lugar hermoso donde me encuentro voy a cuidarlos y protegerlos siempre". Tu suegra Charo y cuñadas (Marcela, Karina, María Eugenia y Liliana). Elevan oraciones a su memoria.

FERNÁNDEZ DE PAZ, CLAUDIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. Tu ausencia se nos hara infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz. Cacho Leiva, Gustavo, Ely y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

FERNÁNDEZ DE PAZ, CLAUDIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. Celsa Soriano de Díaz, sus hijos Diego y Gaby, Martín y su nieto Sebastián participan el fallecimiento de la hija de Chamaco y Pupi y sobrina de Norma y Antonio, los acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

FERNÁNDEZ DE PAZ, CLAUDIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. Las amigas misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento de la sobrina de la querida Norma, la saludan con un abrazo fraterno en estos momentos de dolor y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

HERRERA, JUAN MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/19|. La comisión directiva, delegados y jugadores de la Asoc. Civil Pasion Amateur C/55 participa el fallecimiento de su jugador y acompañan a toda su familia en este momento de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LABATE DE ROMANO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Sus hijos Luis, Francisco y Antonio Romano, sus hijas Pol Patricia, Nora y Estela y nietos Participan con dolor su fallecimiento invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio el Zanjon .C de duelo P L Gallo 340 (SV) CARUSO CÍA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LABATE DE ROMANO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Su sobrino en el afecto Ariel Sdin Ávila y sus hijos Arielito, Exequiel, César y Maxi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Luis, Tono y Pancho en este difícil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LABATE DE ROMANO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Sólo en Dios descansa mi alma, de Él me viene la esperanza. Sus sobrinos José Torres, Alejandra Ayunta, Nicolás Torres Ayunta, acompañan con profundo dolor a sus hijos Luis, Antonio y Francisco con sus respectivas flias., ante la pérdida de su querida madre. Ruegan oraciones en su memoria.

LABATE DE ROMANO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Su sobrino Hugo Torres y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LABATE DE ROMANO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Sus sobrinos Silvia Labatte y Santiago Labatte participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LABATE DE ROMANO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Su vecina y amiga de toda la vida Elia Giménez de Ávila e hijos Ing. Edgardo, Walter, Ariel y Eliana, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Luis, Tono y Pancho en este difícil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LABATE DE ROMANO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Nene Sosa, Victorio Pianezzola y sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

LABATE DE ROMANO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. CPN César E. Barraza participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LABATE DE ROMANO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Dr. Elías Guillermo Murad participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

LABATE DE ROMANO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Enrique Yunes, Mariana Juárez Carol y sus hijas Lola y Manuela Yunes participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Antonio Romano. Elevan oraciones en su memoria.

LABATE DE ROMANO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. La comisión directiva del Club A. Güemes, participa con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su hijo Luis. Ruegan oraciones en su memoria.

LABATE DE ROMANO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Víctor Zamora y Cecilia Parisini y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Sr. Antonio Romano. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, HUGO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Comisión Directiva, Secretarios Técnicos, Gerencia, Personal Administrativo y de Maestranza y Personal del Predio participan con profundo dolor el fallecimiento del padre político de José Ramón Santillán y elevan oraciones en su memoria.

LOZA, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Sus hijos Isabel Peregrin y Ricardo Selebam, sus nietos Florencia, Lucas, Emilia, Claudio, Isabel e Ignacio, Martina, Gonzalo, Lucia, Gachi, bisnietos Agustin, Malena, Tamara, Benjamín, Pedro, Tobías, Victoria, su Amiga Ramona, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su amada memoria.

LOZA, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Sus hijos Claudia Peregrin y Oscar Medina, sus nietos Elisa y Federico, Lucia y Emanuel, Santiago, Mabel, Luciano, Fernando, Martina, Pato, bisnietos Fabricio, Mia, Bautista, Tiago, Hasiel y Milei, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su amada memoria.

LOZA, MARÍA EMÍLIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Sus hijos Isabel y Ricardo, Claudia y Tato y Manuela, Sus nietos Flor, Emi, Isa, Eli, Santi, Lucia y Santi, sus bisnietos Agu y Malenita participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LOZA, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Las amigas de su sobrina Claudia; acompañan a su flia. en este difícil momento; Norita, Luciana, Silvina, Matilde, Virginia y Mónica. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

LOZA, MARÍA EMÍLIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Juan Jose Milet e Isabel Rubén, sus hijos José y María, Martin, Emanuel y Lucia, nietos Valentín, Mateo y Facundo, y Lucia Seisdedos de Milet, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LOZA, MARÍA EMÍLIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá. Magui Macia, Gringo Costa Mayuli e hijos acompañan a sus amigas Claudia, Chabela y sus respectivas flias. en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LOZA, MARÍA EMÍLIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. El Servicio de Oncología participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la Dra. Isabel Peregrin en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

LOZA, MARÍA EMÍLIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. CIOM SRL. acompaña en el dolor y la oración la la Dra. Isabel Peregrin en tan tristes momentos.

LOZA, MARÍA EMÍLIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Freddy, Marcelo, Silvia y Claudio Basbús participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Chabela y demás familiares en estos momentos de gran pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, RAMÓN ENRIQUE (q.e.p.d.)Falleció el 13/9/19|. Comunidad de la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús y Capilla Ntra. Sra. de Pompeya, participan con hondo pesar el fallecimiento del Papá de Norma. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FARÍAS, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Su cuñada Norma Sánchez, su sobrina Claudia Farías, su sobrino político Marcelo Gómez y sobrinos nietos Joaquín e Isabella Gómez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE NIEVA, ANTONIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Alvaro Ricardo Caro y familia participa y acompaña con dolor el fallecimiento de la madre del profesor José Luis Nieva. Eleva oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE NIEVA, ANTONIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Claudia Verónica Caro acompaña con profundo dolor al querido profesor José Luis Nieva por la pérdida irreparable de su querida madre. Ruega por la pronta resignación y eleva oraciones al Altísimo.

IBÁÑEZ, LAURIANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Su esposo Alegandro Morales sus hijos Marcelo, Valeria, Alejandro, Elena, Gabriel, Beti, Monica,Veronica h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 hora en el cementerio de Guampacha DTO GUASAYAN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

IBÁÑEZ, RAÚL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Su padre René Ibáñez, sus hnos Luis, René, Sandra, Rafael, sobrinos tíos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Colonia el Simbolar. Dto. Robles SERVICION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CUEVAS DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d) Falleció el 8/9/19|. "Oye hijo mío la instrucción de tu Padre y no abandones la enseñanza de tu madre". Mami, es increíble pensar que ya no estás aquí y aún cuando tu partida nos llena de dolor, la fe con que viviste y tu amor nos fortalecerá. Nos enseñaste a ser agradecidos a Dios, por sobre todas las cosas y a las personas que nos hicieron bien. Paciente, silenciosa, comprensiva, siempre prudente con la palabra. Gran compañera de tu esposo e hijos. Amante y amada por tus hijos, nietos y bisnietos, apreciada por todos quienes la conocieron. Sus hijos Alberto, Isabel, Myriam y Walter, hijos políticos, nietos y bisnietos agradecen a todos, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo por el acompañamiento y las manifestaciones de cariño a la memoria de nuestra madre, así también a la Dra. Verónica vega, a la Dra. Stella Maris de Allub, por muchos años de asistencia profesional y distinguido trato humano y a quienes nos hicieron llegar de una u otra manera sus condolencias e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en Pquia. La Inmaculada, al cumplirse los 9 días de su partida.

TORRES, LUIS MANUEL (Gato) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Gato: el dolor inmenso inunda nuestra alma, nuestro espíritu de tristeza no tiene consuelo. Que Dios te tenga en su gloria. Me quedé sola y mi corazón hecho pedazos. El consuelo es que tengo a mis tres hijos con los principios que le inculcaste de ser buenas personas, educados, trabajadores y humildes y me quedan ocho nietos que son la razón de nuestras vidas. Supiste ser ejemplo de hijo, esposo y padre, abuelo, hermano, amigo y vecino. Por eso Eshter Soria y sus hijos agradecen a su querido Dr. Walter Frías, su amigo Arq. Ernesto Leyría y flia, compañeros de su hija Valeria de A.P.R.H, Arq. Alfredo Montero, Ing. Yolanda Mansilla y flia, compañeros de su hija María José, colegio la Brasa y personal directivo y docente, escuela Nicolás Avellaneda, compañeros de su hijo Diego, amigos que no lo olvidarán del Alte Brown, compañeras de Cesto y básquet de sus hijas, a las hermanas Rodríguez, a mi cuñado Gustavo, Gladys y Exequiel y flia, a Santiago Cáceres y flia. A Tini Carrizo y flia, Hayde Santillán y flia. Sus hermanos Oscar Torres y flia, Chiqui Torres y flia, su hijo del alma Leo Rotondo, su ahijada Antonia y Ramón, a la familia Arias y Robles y a ese gran puñado de sobrinos que habían sabido amarlo a su gran tío Gato y a aquellos amigos y vecinos que nos acompañaron en este doloroso momento. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Besos al cielo, al hombre de mi vida. Se invita a la misa hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 9 días de su partida.

TORRES, LUIS MANUEL (Gato) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Amado padre, hoy te fuiste a un lugar bello, donde reina la paz. Nos dejaste el corazón destruido, no encuentro consuelo a este dolor. Mi alivio es que te fuiste sin sufrir. Estarás presente en nuestros corazones y en las reuniones familiares. Besos al cielo mi padre querido. Tu hija María José, tus nietos Facundo y Guada Arias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse los 9 días de su partida.

TORRES, LUIS MANUEL (Gato) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Papi, te fuiste al cielo porque Dios así lo quiso. Aquí te extrañaremos tu esposa, hijos y nietos. Gracias por todo el amor que nos diste, sobre todo tu sabiduría que vivirá por siempre en nuestro corazón. Tu hijo Diego Torres, tu nuera Paula, tus nietos Luján, Mateo y Tomás invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse los 9 días de su partida.

TORRES, LUIS MANUEL (Gato) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Papi querido, qué dolor sentimos, tu ausencia nos dejó un vacío enorme, siempre vas a estar en nuestros corazones. Te amamos. Tu hija Valeria, tus nietos Valentina, Mía y Tobías invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse los 9 días de su partida.

TORRES, LUIS MANUEL (Gato) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Que el Señor lo tenga en su gloria. Su suegra Eva Núñez de Soria, sus cuñados Gustavo Bordi y Gladys y familia, Santiago Cáceres y Pelusa, Tini Carrizo e Inés y flia, Hayde y sus hijos, sobrinos invitan a la misa hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 9 días de su partida.

VÉLIZ, JOSÉ ABDÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/12|. Querido viejo, hoy se cumple siete años que te fuiste de nosotros. Pero te tenemos presente ya que sabemos que sos una estrella, que al anochecer nos guía y nos protege por donde andamos. Sus hijos Omar, Stella, Walter y Héctor Veliz Barrientos invitan a la misa a familiares, vecinos y amigos que se oficiará hoy a las 9.30 en la Catedral Basílica.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. La mayor alegría de una madre es ver felices a sus hijos. Y Roberto lo fue, y mucho, durante veinte años. La artífice fuiste vos, que supiste imprimir, a la familia, el sello de la unidad, la organización, el amor, junto a las tres hijas queridas: Valeria, Verónica, Victoria y a la Nona, tu mamá, verdadero y sólido pilar. No me gusta la palabra "suegra", por eso no la uso. Soy la "destructora", porque todo lo rompo. Pero tus manos ágiles, inquietas, creativas, supieron convertir floreros destruidos, en centros de mesa; flores marchitas, en ikebanas perennes. Hoy es "Día del Profesor". Quiero compartir contigo y con Roberto todo lo que la sagrada misión docente conlleva. Te recuerdo con cariño y pido que, desde el más allá adonde te fuiste hace justo un mes, fortalezcas, alegres e ilumines a toda la familia. Lucy Kobylañski.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

TÉVEZ, SIMEÓN CONFESOR (MAMO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. "Estación Atamisqui. En este peregrinar compartimos alegrías y tristezas y se nos hace difícil comprender el porque de tu partida. Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna, por sus obras terrenales, por su amor al prójimo, fuiste un ejemplo de vida, fortaleza y humildad. Concédele Señor entrar en tu Paraíso, donde no hay dolor solo paz y alegría". Sus hijos Ricardo, Petty, Paco y Pedro Dante, hijos políticos Marisa, Lucho, Nélida y Patricia, sus nietos Daniela, Leysa y Alejandra Bertolotti, Ladislao y José Luis Tévez, Guadalupe, Florencia y Ricardito Tévez, Serena Tévez, nietos políticos Edgardo y Hugo, bisnietos Narella, Luzmila y Juniors, Juli, Tania, Dylan y Emmita agradecen profundamente a instituciones gubernamentales, a familiares, amigos, vecinos y a todas las personas que de una u otra forma nos hicieron llegar sus condolencias e invitan al responso que se oficiará hoy a las 18 en el cementerio de Estación Atamisqui. Rogamos oraciones en su memoria.