La Liga de las Instituciones tendrá acciones mañana en Frías

17/09/2019 - 12:53 Interior

CHOYA (C) El torneo 145° años de Frías que organiza la Liga de las Instituciones de la Ciudad de la Amistad jugará mañana su quinto capítulo.

Será en las instalaciones del Parque Deportivo Recreativo Municipal “Florencia Genesir”.

El programa será el que se detalla a continuación: Tránsito vs Sindicato de Lavaderos; Aoma vs Alinor FC; Escuela Técnica vs Polideportivo; Empleados de Comercio vs Club Atlético Talleres; Ferroviarios vs Policía y Bancarios vs Sindicato de Panaderos.

El primer partido se iniciará a las 20. La tabla de posiciones tiene en la punta a Talleres y Ferroviarios con 12 unidades.