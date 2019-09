Celeste Carballo: “Las canciones son como el vino”

17/09/2019 - 21:56 Pura Vida

La cantante y compositora Celeste Carballo manifestó que “las canciones son como el vino”, al referirse a su reciente trabajo “Chocolate inglés rock”, en el que rescata las canciones del homónimo disco editado en 1993, y consigue “concretar” y hacer “más cercanas” las gemas de aquel álbum.

“Construir la canción en el momento de la grabación es algo que ya casi no depende mucho de la conciencia, es algo más inconsciente. Sí hay que tener las herramientas, los métodos de estudio y de trabajo, pero también hay que estar justo en ese momento”, contó Carballo, en diálogo con Télam.

A Celeste le gusta construir y actualmente se encuentra edificando un estudio en el parque de su casa: “El dibujo es burdo, pero la construcción es muy buena. Más allá de la ilustración pude transmitir las necesidades”, explicó con humor la artista.

Arquitecta de su espacio físico, su vida y su trayectoria como artista, Carballo entiende que lo que importa durante una grabación, además de la voz y el instrumento, es “el ámbito, la energía y el estado anímico”, y añadió: “Construir la grabación es otro tipo de arquitectura”. Es con ese concepto que decidió recuperar las canciones de “Chocolate inglés” y transformarlas en “Chocolate inglés rock”, bajarlas a la tierra y “hacerlas más cercanas” acompañadas de Gonzalo Lattes (guitarra), Pablo Rizzi (bajo), Marcelo Gardía (percusión) y Osvaldo Bosch (saxo).

¿Cómo fue el proceso de “Chocolate inglés rock”?

Lo grabamos de punta a punta. Son cinco canciones en vivo y nueve en estudios. El disco original era muy pop y lo habíamos grabado con máquinas; en ese disco trabajé más para la cantante y la diferencia es que en este trabajo más para las canciones, que son seres vivos, orgánicos, para que se desenvuelvan mejor en el escenario, porque originariamente era un disco complicado y ahora bajó a la realidad, se concretizó.

¿Qué te impulsó a reinterpretar “Chocolate rock”?

Tengo discos grabados en todas las discográficas y quiero recuperarlos para mi sello (Cece Digital) así que en 2016 editamos “Se vuelve cada día más loca... por amor al blues” y ahora es “Chocolate inglés rock”. Creo que una canción respira cuando se la toca en el escenario, entonces un disco es una buena manera de colocarlas allí, y me di cuenta de que este disco tiene un público muy amante, mayor al que me imaginaba.

¿Por qué crees que se generó este fenómeno con el disco?

Es raro, no tengo idea, pero fue algo de lo que me di cuenta por los mensajes que la gente me mandaba. Tal vez porque le creé todo un ámbito muy cuidado alrededor en función de la interpretación, y eso caló muy hondo; son canciones que tienen muchos recursos y corazón.

¿Qué desafíos te planteó?

Probamos tres tecladistas, pero no funcionaron y tuve que ponerme a estudiar piano (risa). A veces los músicos sienten que si tocan menos son menos y están muy equivocados. l