Organizaron un torneo de Ajedrez homenaje a Santiago “Chicho” Padula

17/09/2019 - 23:51 Interior

FRÍAS, Choya (C) En el salón central del Club Social de Frías se desarrolló un torneo interprovincial de ajedrez Aniversario Ciudad de Frías denominado Santiago “Chicho” Padula, el cual contó con una importante convocatoria de contendientes.

El torneo, que contó con el auspicio de la comuna local, tuvo la siguiente clasificación: Categoría Mayores: campeón Darío Ocampo (Catamarca), subcampeón Abel Miranda (Frías) y tercer puesto Gabriel Miranda (Frías).

Mejó Sub 16: Enriquez Uziel (Recreo). Categoría Sub 15: campeón Juan Ledesma (Villa la Punta), sub campeón: Elías Martínez (San Antonio, La Paz Catamarca), tercer puesto Santiago Zingale, del Colegio William C Morris (Frias). En categoría Sub 10 Máximo Brizuela (Recreo).l