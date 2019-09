La autocrítica de Rodríguez: “Sabemos que no hicimos un buen partido”

18/09/2019 - 00:40 Deportivo

La dura derrota ante Defensa y Justicia dejó secuelas en Central Córdoba, que no tuvo un buen funcionamiento en la tarde del sábado pasado. Pero para recuperarse, el primer paso es hacer autocrítica. Así lo entiende el arquero Diego Rodríguez, que ayer habló con EL LIBERAL y el resto de la prensa.

“Fue una derrota dura, que no estaba en los papeles. Creíamos que nos íbamos a quedar con los tres puntos, pero tenemos que ser autocríticos y saber que no hicimos un buen partido, más allá de que en los últimos minutos por ahí quedó una sensación de que jugando dos o tres minutos más podíamos llegar al empate. Creo que en términos generales no hicimos un buen partido”, manifestó.

Luego agregó: “Nosotros somos los primeros autocríticos y sabemos que no hicimos un buen partido. Después de los goles de ellos tuvimos diez o quince minutos en los cuáles la pasamos mal. Ellos son un equipo que juga bien, que cuando encuentran espacios son muy peligrosos, creo que les dejamos esos espacios y no hicimos lo que vinimos haciendo en los partidos anteriores”.

Cuando se le consultó sobre la estadística de la tenencia del balón, que marcó un 60% para Defensa y un 40% para Central, dijo: “Creo que hay muchas lecturas que podamos hacer sobre eso, que tengamos el 40% de la posesión o el 50 o el 60 no indica nada porque hay partidos en los cuáles como contra Talleres, en los que si llegamos al 30% es mucho, y nos trajimos un punto muy valioso de allá. Creo que no somos un equipo que se caracteriza por tener la posesión del balón, sí por ser un equipo agresivo, un equipo rápido, dinámico. Lo que tenemos que recuperar es eso, volver a ser ese equipo rápido, dinámico, que ataca y que golpea”.

Y cuando EL LIBERAL le consultó por qué no se pudo presionar como otros partidos, respondió: “Si tuviese la respuesta, se lo hubiese dicho al Sapo (risas). No, no sé por qué, no sé si no encontramos el espacio indicado donde presionar adentro de la cancha, la verdad que no tengo una respuesta concreta para darte. Sí se que no fuimos ese equipo de los partidos anteriores. Tenemos que ser conscientes de eso, sabiendo eso es un buen paso hacia adelante”.

El arquero dejó en claro su preocupación. “Yo me voy más tranquilo en un partido como el de Lanús, que generamos siete situaciones de gol, aunque no la hayamos podido meter pero sabemos que el arco se va a abrir. Es más preocupante no haber tenido esas chances contra Defensa y Justicia”, señaló.

Más allá de eso, el “Ruso” pidió no hacer “un problema tan grande de una derrota que obviamente nos duele, pero nos tiene que servir para crecer y para no volver a cometer los errores que cometimos. Esto es muy largo, recién arranca, y hacer una película muy grande de haber perdido el otro día de local me parece que no es lo correcto”.l