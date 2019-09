Jonathan Bay: “Tenemos que dar vuelta la página rápidamente”

18/09/2019 - 00:45 Deportivo

Jonathan Bay, defensor de Central Córdoba, también hizo autocrítica tras la derrota ante Defensa y Justicia como local. Pero el cordobés hizo hincapié en “dar vuelta la página rápidamente” y enfocarse en el compromiso ante Argentinos Juniors.

“Tenemos que dar vuelta la página rápidamente porque tenemos un partido muy importante el viernes. Por ahí, con Defensa no nos salieron las cosas como pensábamos, pero hay que dar vuelta la página. Tenemos que pensar en sumar por el tema del descenso también”, reconoció Bay, en diálogo con EL LIBERAL.

“Con Lanús fue un partido que no era para derrota, hicimos un buen trabajo. Por ahí, acá de local no salió el juego que veníamos haciendo, que lo hicimos con Racing también. Quizás nos costó ahora pero hace bastante que no perdíamos en casa, nos pasó también en la B Nacional. Pero perdimos contra un gran rival que maneja bien la pelota y nos rompieron la presión. Eso no lo pudimos contrarrestar”, agregó.

Al profundizar en la derrota del sábado pasado, consideró: “Ellos tenían muy bien aceitada las salidas y nos rompieron la presión, eso hizo que quedáramos mal parados, el equipo quedó partido y nos costó encontrar la vuelta de eso que tenían ellos que es un muy buen manejo de pelota”.

“No es que nos sorprendieron, es un equipo de Primera División que maneja muy bien la pelota y por algo salió segundo el torneo pasado. Nosotros quisimos hacer el juego que hicimos en Lanús y no nos salieron muy bien las presiones y ahí quedamos partidos”, completó.

Revancha

Bay destacó la importancia de tener revancha en lo inmediato. “Lo importante es que ya tenemos encima una revancha linda. Si bien ellos están cuartos o quintos en la tabla, si pierden dos o tres partidos se meten en la pelea con nosotros, por eso tenemos que ir a buscar un buen resultado. Sabemos que no va a ser fácil porque ellos conocen a su cancha como nosotros conocemos la nuestra. Pero vamos a salir a jugarles como le jugamos a Lanús. Nosotros tenemos nuestras armas y vamos a salir a buscar el partido”, manifestó.

Para el lateral izquierdo, la clave ante el “Bicho” pasará por “la intensidad que nos pide el cuerpo técnico. No podemos perder la intensidad y el orden como pasó el partido pasado. Ahora nos toca Argentinos y tenemos que estar compactos y salir a presionar en grupo”.

“La intensidad no la podemos perder porque es el ADN del equipo. Este es un equipo intenso, que sale rápido en las pelotas, en estos dos últimos partidos no lo pudimos plasmar pero el equipo está bien, está comprometido en lo que el cuerpo técnico pide”, añadió el cordobés.

Por último, el defensor “ferroviario” fue consultado sobre si hubo una charla grupal respecto a la intensidad perdida y los demás errores cometidos en el cotejo ante Defensa y Justicia. “De forma grupal no lo hablamos pero lo hacemos entre cuatro o cinco, estamos permanentemente conversando esas cosas. Se habla de las cosas que tenemos que corregir. Lo importante es que reconocemos los errores y vamos a tratar de corregir para que ahora con Argentinos Juniors no vuelva a pasar”, dijo.

Bay se hizo eco de las quejas que viene manifestando el entrenador Gustavo Coleoni, respecto de los lugares de entrenamiento de la semana. “Dificulta un montón porque venimos trabajando en canchas diferentes y no nos podemos adaptar a una cancha dura. Y cuando te vas a Buenos Aires, son distintas, son más rápidas. No podemos adaptarnos, pero sabemos que el club todavía no nos puede dar un predio como para poder trabajar bien y hacer los trabajos que el cuerpo técnico nos pide. Tenemos que adaptarnos a lugares que son complicados”, señaló.

El defensor también habló de cómo juega en la cabeza el tema de los promedios. “Lo tomamos con tranquilidad, tenemos que ser conscientes de que si ganamos dos partidos seguidos salimos y si perdemos tres caemos de vuelta. Esto va a ser duro durante todo el campeonato, todos los partidos son difíciles. Pero nosotros estamos bien, el grupo está comprometido con esto y le vamos a dar pelea”, concluyó.l