Daniel Angelici: “No hablo de estrategias, para eso está el técnico”

18/09/2019 - 00:50 Deportivo

El presidente de Boca, Daniel Angelici, evitó opinar sobre el esquema defensivo que el entrenador Gustavo Alfaro planteó ante River (0 -0) en el Monumental hace 15 días por la quinta fecha de la Superliga, pero enfatizó que: “Boca jugó grandes partidos en la Copa Libertadores. Pero no hablo de cómo debe jugar Boca, para eso está el técnico”.

Angelici se refirió al tema en la presentación de la cena anual solidaria a beneficio de Boca Social y agregó que: “en el esquema de Alfaro el día con River le faltaron tres jugadores importantes (Ábila, Zárate y Salvio)”.

“Lo principal es que no nos marcaran goles y luego, si podíamos, convertir. Y el objetivo de que no nos marquen goles se logró. Creo que hace 8 o 9 partidos que no nos marcan. Quizás tendríamos que crear más situaciones de peligro y definir los partidos. Pero repito, no armo la estrategia, para eso está el entrenador”, añadió.

Luego habló de los partidos semifinales ante River por la Copa Libertadores y señaló: “sabemos lo que quiere el socio, el hincha, el cuerpo técnico, los dirigentes, los jugadores, es pasar y después salir campeón de la Libertadores. El objetivo es ganar, si se juega bien, mejor, pero es difícil jugar bien. Este tipo de partidos muchas veces se definen por detalles”.

También se refirió a la seguridad de esos superclásicos al indicar que “en el partido del otro día en cancha de River demostramos que se pueden hacer las cosas bien. Que cuando el Estado quiere, se puede”.

“Fue un operativo que muchos consideraron exagerado, pero no hay que subestimar. Las entradas en la revancha tendrán precios populares para los socios y abonados de Boca. Seguramente un 50 por ciento menos que el valor que le puso River, no tenemos decidido un filtro todavía”, acotó.

El final fue para hablar de Carlos Tévez, Alfaro, Juan Román Riquelme y su futuro como dirigente el próximo año: “Riquelme tiene las puertas abiertas, lo dije muchas veces, para su despedida”.

“Sobre los contratos de Carlos Tévez y Gustavo Alfaro, vencen el 30 de diciembre y yo me voy del club el 15 de ese mes. Si el oficialismo gana, Carlos tiene merecido ofrecerle seguir”, advirtió Angelici.

Boca se entrenó ayer en Casa Amarilla en la primera práctica de la semana pensando en el encuentro del próximo sábado ante San Lorenzo. Los que jugaron y vencieron 1 a 0 a Estudiantes de La Plata realizaron ejercicios físicos livianos y los que no, hicieron trabajo con pelota.l