La Liga Santiagueña programó la cuarta fecha

18/09/2019 - 00:59 Deportivo

La Mesa Directiva de la Liga Santiagueña de Fútbol programó la cuarta fecha del Torneo Anual “Pablo Toviggino”. La misma se jugará parcialmente durante la jornacia del domingo y continuará el miércoles con un encuentro. El programa: domingo 22, a las 16: Estudiantes vs. Comercio; Central Argentino vs. Agua y Energía; Banfield vs. Vélez (SR); Villa Unión vs. Sarmiento; Sp. Fernández vs. Independiente (B); Defensores (F) vs. Instituto; Unión (B) vs. Independiente (F). Miércoles 25, a las 16, Central Córdoba vs. Güemes (estadio a confirmar). l